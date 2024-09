Tako očistimo korito, da se bo svetilo kot novo

Ker je pomivalno korito pogosto središče priprave hrane in pomivanja posode, je nenehno izpostavljeno umazaniji, mastnim madežem in bakterijam. Redno vzdrževanje čistega in brezhibnega korita je zato izredno pomembno, saj bo kuhinja ne le čista, ampak bo poskrbljeno tudi za zdravo okolje, v katerem pripravljamo hrano. Pomivalno korito je eno izmed najbolj uporabljenih območij v kuhinji, kar pomeni, da se v njem brez rednega čiščenja hitro lahko nabirajo nečistoče. Delci hrane, ostanki mila in vodni kamen se lahko kopičijo, kar vodi do neprijetnih vonjav, madežev in razvoja bakterij. Da bo korito vedno kot novo, naj bi se po napotkih znane ameriške gospodinje Marthe Stewart držali spodnjih načel dnevnega in tedenskega čiščenja.

