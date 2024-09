Tako lahko preženemo golobe

Golobi so pogosto nezaželeni gostje okrog hiš, saj lahko povzročijo škodo na fasadi, strehi in balkonu, prenašajo pa tudi bolezni. Najbolj učinkovit način, kako jim preprečiti dostop do določenih mest, so fizične prepreke. To so lahko mreže, koničaste palice ali žice, ki jim preprečujejo, da bi pristali na balkonu, strehi ali okenskih policah. Mreže so skoraj nevidne, a jim učinkovito preprečujejo dostop, medtem ko so koničaste palice neudobne za pristajanje in bodo golobe odvrnile.

Golobe, kot tudi mnoge druge ptiče, pogosto motijo nenadni gibi in bleščanje, zato se lahko proti njim borimo s predmeti, ki odbijajo svetlobo. Uporabimo lahko trakove iz aluminijaste folije, zgoščenke, ki jih ne poslušamo več, ali posebne odsevnike, ki jih obesimo na predele, kjer golobi pogosto pristajajo.

Iz aluminijaste folije izrežemo trakove in jih obesimo na predele, od koder bi jih radi pregnali.

Na fasadi lahko povzročijo precejšnjo škodo. FOTO: Sompong_tom/getty Images

Vonj evkaliptusa zanje zelo močan in neprijeten

Obstajajo tudi nekatere rastline, ki so znane po tem, da jih odganjajo zaradi vonjav, ki jih izločajo, ali pa svoje teksture. Mednje spadajo evkaliptus, rožmarin, meta in sivka. Vonj evkaliptusa je zanje zelo močan in neprijeten. Če nimamo dovolj prostora, da bi na vrt zasadili evkaliptusovo drevo, na mesta, od koder želimo te ptiče pregnati, enostavno nakapamo eterično olje evkaliptusa, z njim lahko tudi prepojimo kos blaga in ga obesimo na določeno mesto. Tudi vonj rožmarina golobom ne prija, v nasprotju z evkaliptusom pa lahko to mediteransko rastlino brez težav gojimo v lončkih, zato si jih nekaj le omislimo na zunanjih okenskih policah. Enako velja za meto in sivko.

Sivka in rožmarin jim smrdita. FOTO: Melaniemaier/Getty Images

Golobi se sicer običajno zadržujejo tam, kjer najdejo hrano in prostor za gnezdenje. Če redno odstranjujemo ostanke ali semena, ki smo jih sicer namenili drugim vrstam ptic, golobi pri nas ne bodo imeli nič, kar bi jih privlačilo, zato ne bodo prihajali. Če jih, čeprav okrog hiše ni ostankov hrane, opazimo letati naokoli, preverimo, ali morda poskušajo gnezditi na naši strehi ali v njej, na balkonu ali na drugih mestih okoli hiše, ter jim dostop preprečimo s katero od omenjenih fizičnih preprek.