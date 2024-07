Tako je trenutno najbolj moderno postreči sadne in zelenjavne solate

Zdi se, da vsak teden na družbenih omrežjih zasledimo nešteto novih trendov, tudi takšnih, ki so vezani na kulinariko. Ob visokih temperaturah, ki prevladujejo v trenutnem ozračju, je na instagramu in tiktoku moč najti ogromno namigov in nasvetov, kako se ohladiti. Pa tudi kako bolj lahkotno jesti. V zadnjih dneh še posebej pogosto videvamo kockaste solate, ki so sestavljene iz različnih svežih sestavin, videti pa so naravnost čudovito.

Ratatouille in caprese

Pravijo, da jemo tudi z očmi, zato je pomembno, da krožniki na mizi niso le okusni, temveč tudi lepo oblikovani in predstavljeni. Izbor pisanih sestavin nam omogoča, da iz jedi pripravimo prave umetnine – trenutna sezona sveže zelenjave in sadja nam to le še olajša. Pomislite na vse možnosti, ki jih ponujajo samo pisane zloženke caprese solat, pa čudovito zaokrožen ratatouille – ki sicer ni solata, je pa verjetno prva jed, kjer smo res razmišljali o tem, kako čudovio se jih da postaviti na krožnik, če se malo potrudimo. To je bilo takrat, ko smo si ogledovali istoimensko risanko.

Sumimo, da današnji trend izhaja iz katere od restavracij z Michelinovo zvezdico, kjer vsak krožnik zahteva precej preciznosti in natančnosti. Morda celo potrpežljivosti. Sestavine takšnih solat so namreč zložene v pisan mozaik, ki je podoben nekakšni sadno-zelenjavni šahovnici.

...

...

Kakšne sestavine izbrati

A najprej se osredotočimo na sestavine. Izbiramo med takšnimi, ki jih lahko narežemo na enako velike kose. Pri tem smo pozorni tudi na teksturo (ki naj ne bo premehka) in barve, ki naj bodo čim bolj raznolike. Za vzor si lahko na primer zamislimo kar grško solato, ki vsebuje odlično osnovo za naše mozaične solate – hkrati pa le primer, obogatite pa jo lahko še z mnogimi drugimi sestavinami, kot sta na primer lubenica in melona. Ta dva sadeža se odlično podata v zelenjavne krožnike, hkrati pa ju brez težav narežemo na koščke. Krožnike bosta napolnila s svežino in dodala ravno prav sladkobe. Takšne solate bodo na piknikih prava atrakcija, in čeprav gre za razliko le v postavitvi na krožniku in ne v sestavinah ali okusu.

...

Šahovnica s feto in lubenico

Bistveni del kuharske umetnosti je tokrat rezljanje. Kumare, feta sir, paradižnik in druge sestavine po želji narežemo na enako velike kocke, nato pa jih, namesto da bi jih stresli v skledo, lično zložimo na nizek krožnik. Samo to je bistveno. Polijemo jih z oljem, balzamičnim kisom ali drugo zabelo po želji ter jih posujemo s poljubnimi začimbami in zelišči.

Za 2 osebi.

1/4 srednje lubenice

1 kumara

200 g sira feta

šopek mete

balzamični kis, oljčno olje

Priprava

Lubenico in kumare očistimo, olupimo in narežemo na enako velike kocke. Na enako velikost narežemo še feto. Sestavine na krožniku zložimo v nekakšno šahovnico. Po vrhu potresemo natrgano meto in pokapljamo z balzamičnim kisom ter oljčnim oljem.

Priporočamo še: Najbolj pomembna pravila pri pripravi testeninske solate, ki jih morate poznati