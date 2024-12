Štiri usodne napake staršev: otroci jih zato ne spoštujejo

Spoštovanje si je treba prislužiti. Tudi v odnosu otrok do staršev. Nerealno je pričakovati, da bodo otroci, sploh pa najstniki, starše spoštovali samo zato, ker so njihovi straši.

A ker le spoštovanje v tem odnosu omogoča kakovostno vzgojo in zdravo odraščanje podmladka, je dobro vedeti, zaradi katerih navad otroci ne spoštujejo staršev.

Izpostavlja jih Index.hr.

Grajanje namesto poslušanja

Starši pogosto menijo, da je njihova edina vloga otroke usmerjati in jih voditi, mladež pa naj ne bi imela pravice do svojega mnenja.

Vodenje in usmerjanje potomcev sta seveda pomembna, a prav tako je pomembno otroke poslušati in jim dopuščati izražati mnenje.

Seveda na spoštljiv način, česar se lahko naučijo le ob primerni komunikaciji.

Nepriznavanje lastnih napak

Vsi delamo napake, nihče ni popoln in napake je treba priznati ter sprejemati odgovornost zanje in za njihove posledice. To je vodilo, ki bi ga morali otrokov vcepiti starši, ne pa se pretvarjati, da so popolni, brez napak, in zanje kriviti druge.

Otrok, ki spozna, da so starši pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje zdrse, velike in male, lahko spoštuje odrasle in se ob njih v odgovornega odraslega razvija tudi sam.

Primerjanje z drugimi

Vsak človek in vsak otrok je oseba zase. Stalne primerjave z nekom, ki se staršem zdi pridnejši, uspešnejši, skratka boljši, rušijo otrokovo samozavest. Nesamozavestna oseba ne more spoštovati ne sebe in ne drugih.

Namesto da bi otroke primerjali z drugimi, jih zato raje spodbujajte, naj bodo najboljša različica sebe.

Nedoslednost pri pravilih

Pravila in meje so za vzgojo izjemnega pomena, a ne samo da jih postavljate, treba je biti dosleden.

Nedoslednost v mejah in pravilih v otrokovo življenje prinaša zmedo ter izpodkopava avtoriteto staršev.

Ti morajo v vsakem primeru stati za svojimi besedami, čeprav je doslednost včasih lahko velik izziv.