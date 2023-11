Ste alergik? Obstajajo lončnice, ki so dobre za vas

Tu je del leta, ko bomo večino časa preživeli v notranjih prostorih, zunaj pa pogosteje izpostavljeni onesnaženemu zraku. Zlasti bodo na udaru alergiki, saj bodo pogosteje v stiku z alergeni, ki se jim je včasih nemogoče izogniti, spet drugič pa lahko zmanjšamo njihovo količino v okolju. Tudi tako, da se doma obdamo z lončnicami, ki učinkovito čistijo zrak in lajšajo dihanje, blažijo kašelj in omilijo druge simptome alergij. Poglejte nekaj takšnih, ki jih je, zlasti če vas pogosto mučijo alergije, dobro umestiti v svoj dom.

Šarmantni spatifil

S svojimi temnimi listi in nežnimi belimi cvetovi spatifil okrasi vsak prostor. A ne samo, da je privlačen za oči, ta rastlina iz zraka odstranjuje veliko v njem prisotnih strupenih snovi in alergenov, kot so amonijak, formaldehid, benzen, ksilen in trikloretilen. Še ena dobra plat spatifila je, da je nezahteven za vzgojo, najraje ima polsenčna mesta, topel in vlažen zrak, ne mara prepiha.

Naslednja zaveznica čistega zraka v stanovanju je dracena. Lepo okrasi prostor, ne potrebuje veliko pozornosti, zahteva le redno zalivanje in dobro drenažo, da ji v prevlažni zemlji ne bi začele propadati korenine. Uspeva tudi na temnejših mestih in je idealna za začetnike. Iz zraka odstranjuje mnoge do zdravja neprijazne snovi: ksilen, trikloretilen, formaldehid ter tudi plesnive spore.

Nezahtevna, a hvaležna dracena je do alergikov prijazna lončnica. FOTO: Janzwolinski/Getty Images

Aglaonema prihaja s Kitajske. Zanimiva je zaradi številnih barvnih različic: od temno zelene do srebrne, nekatere vrste imajo intenzivno rdeče liste. Raste počasi in ni zahtevna. Brez vode zdrži tudi več tednov, iz zraka pa odstranjuje alergene, ki so tam prisotni zaradi uporabe različnih čistil.

Zapeljiva praprot

Fikus spada med ene najbolj priljubljenih sobnih rastlin. V primerni sposodi zraste v visoko lončnico, zato potrebuje malce več prostora. Uspeva tudi na manj svetlobe, rad pa ima konstantno temperaturo. V primernih razmerah bo tvoril liste, ki bodo iz zraka črpali mnoge strupene snovi, med drugim formaldehid.

Taščin jezik lahko iz okolice odstrani tudi do 30 odstotkov do zdravja neprijaznih snovi.

Tako kot sobna praprot, nezahtevna, a z vidika čiščenja zraka učinkovita lončnica. Pomembno je, da ima vedno vlažno zemljo, vendar v njenem podstavku ne sme zastajati voda. Ne mara neposrednega sonca in prepiha, pravilno nego bo nagradila s tem, da bo po njeni zaslugi v zraku manj formaldehida, ksilena in drugih alergenov.

Sobna praprot se poda v vsak dom. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Sanseverija ima tudi drugo, sicer manj zveneče, a bolj znano ime: taščin jezik. Spada med ene najbolj nezahtevnih. Pomembno je le, da je ne zalivate preveč, saj sabljasti listi lahko zadržujejo veliko vode in ob prekomernem zalivanju lončnica propade. Idealna je za začetnike in za vse, ki za nego sobnih rastlin nimajo veliko časa. Iz okolice lahko odstrani tudi do 30 odstotkov do zdravja neprijaznih snovi.

Koliko naj jih bo? Strokovnjaki na to vprašanje nimajo enoznačnega odgovora. Nekateri trdijo, da je ena lončnica dovolj, drugi menijo, da bi moralo biti v domu rastlin vsaj toliko, kot je oseb. A konec koncev je pomembno, da nanje ne pozabite in da z njimi ne prenatrpate prostora.

Očarljivi angleški bršljan

Aloe vera je dobrodošla v vsakem domu. Ne samo zato, ker pomaga iz različnih zadreg, povezanih z zdravjem – njen sok denimo blaži kožne težave in pomaga pri opeklinah –, temveč tudi, ker mesnati listi iz okolice odstranjujejo snovi, ki sicer škodujejo dihalom in zdravju nasploh ter povzročajo alergijske odzive telesa.

To zmore tudi zlata palma ali areka. Za lepo rast potrebuje veliko svetlobe, a ne neposrednega sonca. Ob tem, da iz zraka odstranjuje škodljive snovi, vanj sprošča vlago ter je zato dobrodošla zlasti pozimi, ko je zrak zaradi ogrevanja pogosto suh.

Ob areki bo bivanje prijetnejše za vse, zlasti za alergike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Zadnji na seznamu je angleški bršljan. Ta se v primernih razmerah lepo razraste, lahko ga napeljete po opori ali pustite, da raste navzdol. Ker iz zraka odstranjuje prah in plesnive spore, ki so pogosto krive za alergije odzive telesa, je idealen za spalne prostore. Rad ima svetlo okolje in potrebuje redno zalivanje, v pravih razmerah znatno pripomore k boljši kvaliteti bivanja.