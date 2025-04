Pri naših sosedih aretirali preprodajalce drog, tudi nekdanjega svetovnega prvaka v kikboksu

Nekdanji svetovni prvak v kikboksu Marko Benzon, nekdanji razvpiti narkokralj s Korčule Jakša Cvitanović - Cvik in solastnik zagrebškega nočnega kluba Ritz Mario Gavrić so po poročanju hrvaških medijev med prijetimi v včerajšnji obsežni kriminalistični akciji. »Prišli so ob 6.50 in preiskali avto. Nato so se odpravili v stavbo. Prijeli so moškega srednjih let s kratkimi rjavimi lasmi. Nisem ga še videl, sem pa videl avto,« je o jutranji raciji v apartmaju na Trgu bana Jelačića v Zagrebu povedal eden od tamkajšnjih stanovalcev.

250 policistov je sodelovalo v kriminalističnih akcijah.

V akcijah, ki so potekale na območju sedmih hrvaških policijskih uprav, je sodelovalo 250 policistov. Skupno so pridržali 40 posameznikov. Do domnevnih prekupčevalcev z drogo pa bi se hrvaški organi zelo težko dokopali, če od francoskih kolegov ne bi dobili aplikacije Sky, s pomočjo katere so razvozlali šifrirano komunikacijo med dilerji. Prav to aplikacijo naj bi uporabljali tudi domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana, proti katerim poteka sojenje v Ljubljani.

Jakša Cvitanović - Cvik naj bi bil tudi med prijetimi. FOTO: Nikola Vilic/cropix

Po pisanju Slobodne Dalmacije naj bi bil glavni dobavitelj mamil za hudodelsko združbo 41-letni Hrvoje Kelić, znan kot Medo. Drogo naj bi nabavljali v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Sloveniji, na Nizozemskem in Slovaškem, glavna povezava za distribucijo pa naj bi bil eden od znanih črnogorskih kriminalnih klanov. Mediji so še poročali, da naj bi bili nekateri od prijetih povezani s Christianom Palićem. Tega so aretirali novembra 2023 v Istanbulu. Za njim je bila razpisana Interpolova tiralica zaradi obtožbe, da je eden od organizatorjev zahodnobalkanskega krila mednarodnega narkokartela.