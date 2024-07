Starodobnike v Škofji Loki lahko vidite to soboto

Škofja Loka, idilično mesto z več kot tisočletno zgodovino, bo v soboto ob 11. uri naravnost idilično okolje za srečanje ljubiteljev starodobnih vozil. Pripravljajo namreč že tretji oldtajmer fest starodobnih vozil, kjer bodo poskrbeli za zanimiv in privlačen spremljevalni program.

»Med celotno prireditvijo bodo naši potujoči tovornjački in prikolice poskrbeli za mamljivo hrano, mrzlo in toplo pijačo ter odlično glasbo z DJ-jem. Postavljenih bo tudi nekaj stojnic okoliških podjetij. Z nami bodo fantje z Underground Barber Kranj, ki bodo tudi tokrat poskrbeli za naše frizurice. Rezervirano imamo retro zelenico, na kateri se boste lahko ulegli na svoje odeje, se spočili in uživali. S svojimi lepotci se boste lahko tudi zapeljali na trophy vožnjo in uživali na določenih točkah,« so sporočili organizatorji iz WV oldtimer kluba Slovenija.

Dodajajo, da bo vsak voznik ob plačilu prijavnine prejel vrečko presenečenja. Na dogodku bo mogoče kupiti klubski promocijski material. Za lažjo organizacijo je prijava zaželena. Prijavite se lahko prek facebooka ali na telefonsko številko 064 157 705.

Dan pozneje bo v Škofji Loki še prvo srečanje mladodobnih vozil.

Letos bo v Škofji Loki v nedeljo, 7. julija, potekalo še 1. srečanje mladodobnih vozil. Poudarek bo predvsem na vozilih, izdelanih med letoma 1995 in 2004. Lokacija srečanja je v bližini središča mesta na parkirišču nekdanje vojašnice.