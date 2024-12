Stare ne vržemo v smeti

Zobne ščetke imajo rok uporabnosti. Po priporočilih strokovnjakov naj bi staro z novo nadomestili vsake tri mesece, če so njena vlaka vidno dotrajana in nimajo več prvotne oblike, še prej. Umivanje zob z iztrošeno zobno ščetko namreč ne zagotavlja pravega rezultata. A ščetke, potem ko jo zamenjate z novo, nikar ne zavrzite. Čeprav ni več primerna za vzdrževanje ustne higiene, je lahko učinkovit pripomoček za čiščenje. Kje vse vam lahko s takšnim namenom pride prav?

Čiste fuge

Čiščenje fug med ploščicami je nadležno in tudi dolgotrajno opravilo. Sploh če za to nimate pravega pripomočka. Spužvasta gobica ali krpa običajno ni dovolj, zaleže pa zobna ščetka, ki doseže tudi najbolj nedostopne kotičke in zaradi ščetin s površin odstrani plesen ali drugo umazanijo. V kombinaciji s temu namenjenim čistilom bodo fuge hitreje znova čiste.

Tudi nad umazane fuge gremo lahko z njo, ko ni več primerna za zobe. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Tako kot nakit, zlasti tisti z veliko utori. Drgnjenje s pregrobo krtačko ga lahko poškoduje, preveliki pripomočki ne dosežejo vseh delčkov, vlakna ščetke pa so ravno prav trda in obenem mehka, da z nakita odstranijo nečistočo, ne da bi ga pri tem poškodovala. Izdelki iz medenine včasih izgubijo sijaj, saj se na njih nakopičijo obloge, ki jih je treba odstraniti, predmete zloščiti in jim povrniti prvotni videz. Če so obloge trdovratne ali na skritih kotičkih, si pomagajte z zobno ščetko. Ta je dovolj nežna in močna, da je kos umazaniji na medenini, pri čiščenju pa je ne poškoduje.

Ščetka omogoča natančen nanos sredstva za odstranjevanje trdovratne umazanije.

Proč z madeži

Madeži na oblačilih so velika nadloga. Zlasti če se jih ne lotite pravilno in iz majhnih nastanejo veliki. Manj možnosti za to bo, če boste sredstvo za odstranjevanje nanje nanesli z zobno ščetko, in sicer od roba proti sredini. Ščetka omogoča natančen nanos sredstva za odstranjevanje trdovratne umazanije, ta bo lažje premagljiva tudi po zaslugi ne pretrdih ščetin.

S pridom jo uporabimo pri čiščenju. FOTO: Doucefleur/Getty Images

Tudi k odpravljanju madežev na preprogi je dobro pristopati premišljeno in podobno kot pri madežih na oblačilih preprečiti, da bi postali večji in trdovratnejši. Sredstvo za odstranjevanje madežev nanje nanesite s ščetko, zdrgnite, pustite učinkovati in splaknite s spužvasto gobico. Po potrebi postopek ponovite.

Za vsako režo

Vseh čevljev ni dobo prati v pralnem stroju, saj lahko voda v kombinaciji s pralnim sredstvom in premetavanjem v bobnu povzroči nepopravljivo škodo. Tudi pri čiščenju čevljev iz občutljivejših materialov je dobrodošla zobna ščetka, s katero lahko umazanija izgine na nežnejši, a prav tako učinkovit način.

Pri čiščenju čevljev iz občutljivejših materialov je dobrodošla zobna ščetka.

Za konec še pralni stroj: tudi ta občasno potrebuje čiščenje in zlasti pri režah, skozi katere v dozirno posodo priteče voda, je zobna ščetka v veliko pomoč, saj je z njo mogoče doseči vse na prvi pogled nedostopne dele. Z njo očistite še dozirno posodo, filter in druge težje dostopne kotičke pralnega stroja in drugih gospodinjskih naprav.