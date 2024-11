Pred nekaj dnevi je bilo v Trstu svetovno prvenstvo Združenja Latte Art Granding System (LAGS), na katerem se je med približno 40 finalisti z vsega sveta odlično odrezal Slovenec Aleš Gorenc. Na tekmovanju v risanju z mlečno peno je po pričakovanjih slavila Italijanka Carmen Clemente, naš barist pa je bil drugi. Razlike so bile majhne »V čast mi je, da sem lahko pariral moji mentorici Carmen Clemente. Rezultat je bil tesen, sodniki so se, sploh v prvem krogu, težko odločili, kdo od naju je bil boljši,« je pojasnil Aleš Gorenc in dodal: »Na tekmovanju je bilo treba pokazati ogromno znanja. Ti...