Setveni koledar – oktober 2024

Če izvzamemo sezonske okrasne zasaditve, odstranjevanje nelepih delov okrasnih trajnic, skrb za higieno v sadovnjaku in oskrbo jesenskih solatnic, je večina oktobrskih vrtnih opravil naravnana v prihodnost: kompostni kup premetavamo, dokler je še toplo, da se bodo rastlinski ostanki hitro razgradili v rastlinska hranila za prihodnjo sezono, motovilec, zimsko solato in špinačo sejemo za pomladni pridelek, s sajenjem česna odlašamo čim dalj, da bo iz zime v pomlad prešel čim manj olistan in poškodovan. Za bolj podjetne pa to je le del opravil: če želimo posaditi okrasne trajnice, vrtnice, pripraviti teren za sajenje okrasne drevnine in sadnega drevja, še vedno ni prepozno, da si vzamemo čas za načrtovanje rastlinskih združb, ki nas bodo razveseljevale leta, morda desetletja ... Pred sajenjem se splača preštudirati njihove potrebe, muhe in se pozanimati o izkušnjah iz prve roke.

