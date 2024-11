Setveni koledar – november 2024

Kmalu po začetku novembra nam meteorologi obljubljajo krajšo ohladitev, a za zdaj ni pričakovati temperatur pod povprečjem za ta čas. Ker bodo jutranje temperature okoli ničle, velja za vsak primer zaščititi toplotno občutljive vrtnine, pri solatnicah predvsem neprezimne sorte solate in zgodnejše jesenske sorte radiča, ki ne prenese veliko temperatur pod ničlo. To je najbolje storiti dan ali dva pred ohladitvijo – nad nizke loke razprostremo vrtno kopreno – ko se tla še ne ohladijo in potem oddajajo toploto zraku pod ponjavo. Sicer pa nam ta mesec opravil na vrtu ne bo zmanjkalo. Sadili bomo sadno in okrasno drevje, jesenski česen, okrasne čebulnice in potaknjence grmovnic. Pri rezanju visokih nadzemnih delov okrasnih trajnic se spomnimo, da lahko nekatere uporabimo za zastiranje tal ali za zaščito spodnjih delov toplotno občutljivih drevesc in vrtnic. Za ta namen so kot nalašč tiste s kijastimi ali travastimi listi.

