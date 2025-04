Victoria Beckham ima sestro, odnos sorojenk pa je …

Victoria Beckham je na Instagramu delila družinsko fotografijo z zabave ob 23. rojstnem dnevu svoje nečakinje Tallulah.

Dekletu je čestitala za rojstni dan, vendar je tisto, kar je pritegnilo največ pozornosti njenih sledilcev, podobnost med njo devet let mlajšo sestro, o kateri se v medijih ne ve prav veliko, mnogi pa so v komentarjih zapisali, da sta videti kot dvojčici.

Ne zgolj da sta si podobni, sta tudi zelo povezani. Louise je starejšo sestro večkrat spremljala že na koncertih skupine Spice Girls in je še danes ob njej na številnih pomembnih družabnih dogodkih.

Tako je lani v klubu Oswald's z njo praznovala abrahama in bila ob sestri na poroki najstarejšega sina Brooklina z Nicolo Peltz, piše Hello.

Tudi njuni otroci imajo tesen odnos: Louisina starejša hči Libby se pogosto druži in fotografira z Victorijinima sinovoma Romeom in Brooklynom. Libby se je uveljavila kot vplivnica s skoraj 60.000 sledilci na Instagramu, medtem ko je slavljenka Tallulah ustvarila kariero kot kozmetičarka, specializirana za trepalnice, obrvi in nego obraza.

Zanimivo je, da 23-letnica sledi stopinjam slavne tete, je namreč v zvezi z nogometašem Edonom Prutijem iz kluba Hartlepool Town.

Poleg Libby in Tallulah ima Louise Adams iz zakona z nekdanjim možem Darrenom Floodom še dva otroka: hčerko Liberty in sina Quinceyja.

Sestri imata še mlajšega brata Christiana, ki se popolnoma izogiba medijskemu očesu, kljub slavi starejše sestre Victorie.