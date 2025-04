Drama Nike Kovač: grozili, da jo bodo posilili, sama točno ve, kdo stoji za tem

»Spet sem prejela grožnje s posilstvom. Pred časom mi je nekdo pod objavo grozil s posilstvom. In zdaj se je to ponovilo, isti uporabnik, isto sporočilo. Očitno je, da so te anonimne grožnje namenjene utišanju mene in Inštituta 8. marec.« Tako se glasi sporočilo na Instagramu, ki ga je javnosti posredovala znana aktivistka Nika Kovač, tudi direktorica Inštituta 8. marec.

Sama točno ve, kdo stoji za tem

Pravi, da čeprav te grožnje morda res niso spisali znani slovenski politiki, pa prav ti s svojim sovraštvom spodbujajo takšne nasilne napade.

»Točno vemo, kdo širi laži o nas,« je zatrdila in dodala, da prav dobro poznajo tiste, ki pišejo o njeni družini in dvomijo, da je bila tarča napada na eni od ljubljanskih ulic. Spomnimo, da sta si Nika Kovač in prvak SDS Janez Janša že večkrat skočila v lase na družbenih omrežjih.

Ob koncu Kovačeva še zatrdi, da ne bo ostala tiho in da nje in Inštituta 8. marec tovrstne grožnje ne bodo prestrašile.