Premier telovadil z upokojenkami, na koncu so bili vsi zadovoljni (VIDEO)

Državniki morajo biti v dobri kondiciji, le tako ne klonejo pod vsemi pritiski, ki jim je vsakodnevno izpostavljen. Da je telesno zelo dobro pripravljen, je dokazal tudi naš predsednik vlade Robert Golob, ki se je pridružil skupini upokojenk in upokojencev med jutranjo telovadbo.

Z njim so tekali, se raztezali in izvajali vaje za moč, gibljivost in vzdržljivost tudi njegovi sodelavci iz kabineta predsednika vlade, ki so prav tako uživali med jutranjo telovadbo. Posnetke z druženja je premier Golob s sledilci delil ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila.

»Na ta dan se še posebno spomnimo, kako dragoceno je naše zdravje in kako pomembno je, da zanj skrbimo vsak dan,« je ob posnetku zapisal Golob.