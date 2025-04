Huda nesreča na območju Šentilja: 35-letnik padel z gospodarskega poslopja, z njim je hudo

Mariborski policisti poročajo o nesreči pri delu, ki se je zgodila v nedeljo zvečer na območju Policijske postaje Šentilj. Po do sedaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je 35-letni moški med čiščenjem gospodarskega poslopja padel z višine in se hudo telesno poškodoval.

Končal je v UKC Maribor

Poškodovanega so oskrbeli s prvo pomočjo, nato je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor ter ostal na zdravljenju. Policisti so tujo krivdo izključili, vendar nadaljujejo zbiranje obvestil. Po vseh zbranih obvestilih bo obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.