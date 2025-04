Tanja Ribič se je namočila, Đuro pa je ležal pred hišo (FOTO in VIDEO)

Mnogi so minuli konec tedna izkoristili za obisk narave, v soboto je bilo vreme namreč že čisto poletno. Da smo že vstopili v poletje, bi lahko pomislili tudi tisti, ki na družbenih omrežjih spremljajo eno naših najbolj znanih in uspešnih igralk Tanjo Ribič.

Z možem sta se odpravila na obalo, in medtem ko je Branko Đurić ležal v zavetrju in se skrival pred burjo, sta se Tanja in njena štirinožna ljubezen pognali v morje.

To ima sicer komaj okrog 12 stopinj Celzija, a mnogim se zdi to idealno za osvežitev, ne nazadnje se tisti najbolj pogumni med valove poženejo tudi med božično-novoletnimi prazniki, vsako leto pa je odlično obiskano ledeno kopanje.

Tanja je posnetek objavila z zapisom, da se svetlolaske ne bojijo hladne vode, a čeprav je v morju vztrajala kar dolgo, se je psička precej hitro po skoku v vodo obrnila in odplavala nazaj proti obali ter toplim sončnim žarkom.