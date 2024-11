Zavitek z okusom prekmurske gibanice: dobra ideja z naše kuharske delavnice

Letošnjo jesen so v našem studiu zagotovo zaznamovali pisani zavitki vseh možnih okusov. Seveda smo spekli jabolčnega, a ustvarjali smo tudi z bučo, skuto, brusnicami in borovnicami. Med klepetom, ki vedno spremlja naše delavnice, pa nam je v uho padel namig udeleženke, ki se je v navalu želje po eksperimentiranju nekoč lotila okusa prekmurske gibanice. Plasti je preprosto posipala, med seboj pa so jih prepojile in povezale mokre sestavine, kot so jabolka in skuta. Jasmina Pirnar Krope (Yaska), ki je pri nas zadolžena za večino kuharskih tečajev, si je idejo zapomnila in na novo delavnico že prišla oborožena z receptom, ki ga tokrat delimo z vami.

Testo

Na tečaju smo delali vlečeno testo iz 300 g moke, da sta nastala dva zavitka, ki ju damo v klasičen pekač (tisti, ki je običajno priložen pečici). Sestavine za nadev so prilagojene za polovico tega testa, torej za en zavitek. Po potrebi podvojite količino. Več o pripravi testa pa TUKAJ.

Sestavine za nadev

Orehov nadev

100 g orehov

50 g mleka

2 do 4 žlice sladkorja + vaniljev sladkor

rum

2 do 4 žlice kisle smetane

Skutin nadev

250 g skute

2 žlici kisle smetane

2 do 4 žlice sladkorja

limonova lupinica

Jabolčni nadev

pol kg jabolk, naribanih

Makov nadev

pražene drobtine z 2 do 3 žlicami maka

Priprava

Pripravimo vse nadeve. Pekač namažemo z maslom. Zamesimo vlečeno testo in ga razvaljamo. Recept najdete TUKAJ. Pečico segrejemo na 190 do 200 stopinj. Nato vsako plast porazdelimo do treh četrtin testa, eno na drugo. Plasti si sledijo takole: orehov nadev, skutin nadev, jabolka, drobtine z makom. Zavitek zvijemo in ga predenemo v pripravljen pekač. Premažemo ga z maslom. Pečemo po TEH navodilih.

