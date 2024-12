Zakaj je pes človekov najboljši prijatelj

Psi so že tisočletja zvesti spremljevalci ljudi, njihov vpliv na naše življenje pa se je skozi zgodovino le še poglobil. Njihova brezpogojna ljubezen, zvestoba in sposobnost, da nas razveselijo tudi v najtežjih trenutkih, jih uvrščajo med najbolj priljubljene hišne ljubljenčke na svetu.

Odnos s psi človek gradi že tisočletja in v vsem tem času je pes stal človeku ob strani. Pomagal mu je pri lovu, pregnal je samoto, ščitil je dom, v sodobnem času pa je postal še nepogrešljiv pomočnik policije, vojske, terapevt, reševalec … Naj gre za najmanjšo čivavo ali velikega mastifa – ne glede na to, katero pasmo psa sprejmemo v svoj dom, si njen predstavnik hitro najde pot do našega srca. In tam tudi ostane. Ta povezava ustvarja globoko povezanost in sodelovanje med vrstama.

