Več kot 60 receptov za božične piškote

Vaniljevi rogljički

Klasika vseh praznikov, ki sodi v sam vrh po priljubljenosti med piškoti.

Linški piškoti

Bolje ne gre. Poskusili smo jih že veliko, pa se vedno vrnemo k receptu, ki nam ga je predstavil avtor Matevž Kmet, ko smo pisali o njegovi knjigi To je čist simpl. Če je kdo spregledal: tu je še enkrat.

Sanjski švedski piškoti

Pozna jih vsak Šved. Preprosta priprava. Kdor ne mara preveč sladkega, naj zmanjša količino sladkorja, ta recept je izvoren.

Italijanski piškoti s pinjolami

Kdo bi si mislil, da lahko iz le štirih sestavin, med katerimi ni moke, pripravimo imenitne in prefinjene piškote, ki bi ponosno stali v vitrini slaščičarne?

Eno testo, šest vrst piškotov

Kdo bi si mislil, da je peka piškotov lahko tako preprosta in zabavna in da lahko iz samo enega testa ustvarimo velik pladenj pisanih izdelkov, za katere bodo vsi mislili, da je za nami cel teden dela! Kje pa! Pokličite vse družinske člane, pripravite vse pekače, kar jih imate, in piškotomanija se lahko začne!

Mehki medenjaki

Slovenci smo najbolj čebelarski narod na Zemlji in spodobi se, da se med prazničnimi dobrotami znajdejo medenjaki.

Čokoladni trikotniki

»Balkanizirana različica italijanske čokoladne salame,« je k receptu pripisala Irina Janakievska, avtorica recepta, ki ga najdemo v knjigi Balkan Kitchen.

Piškoti ježki

Čudoviti in neverjetno okusni božični piškoti, ki poskrbijo za razigrano vzdušje in nekje globoko v nas prikličejo otroško razposajenost.

Odlični cimetovi piškoti, ki držijo zelo dolgo

Preprosta priprava, lahko izberemo tudi druge oblike, na primer zvezdice.

Piškoti z okenci

Nas so ti piškoti navdajali s strahom in dvomi, povezanimi z okencem, ki pa so se izkazali za nepotrebne! Popolnoma nepotrebne! Vse, kar morate narediti, je, da kupite trde bonbone, recimo 505 s črto. Te zdrobimo skorajda v prah, ki ga razporedimo v izrezano luknjo piškota in spečemo. Več pa v spodnjem receptu.

Kokosovi poljubčki: z njimi porabimo beljake, ki so ostali pri peki drugih piškotov

Po dolgem času smo pomislili na to klasiko in nenadoma se nam je stožilo po prijetni mehkobi in eksotični sladkobi. To pač mora znati vsak. Nastalo bo od 15 do 20 poljubčkov.

Linški rudolfi, ki narišejo nasmehe (odličen recept)

Linški rudolfi zahtevajo potrpežljivost z oblikovanjem, naj vam pomaga hladilnik. Tile piškoti se bodo zares »naredili« šele po nekaj dneh in takrat se vam bo zdelo, da so boljši kot linške oči, ki ste jih poznali do zdaj.

Hitri dvojno čokoladni piškoti

Zares preprosti piškoti, ki bodo nared, kot bi trenil, vedno navdušijo vse ljubitelje čokolade. Še posebno osrečijo tiste, ki se praznične peke lotijo v zadnjem hipu in želijo kuhinjo zapustiti čim prej.

Kako naredimo išlerje

Izjemno krhki, zato jih je treba delati s potrpežljivostjo, a ravno zato je to dober piškot

Amaretti, krhki italijanski grižljaji

Piškoti, kakršne v prazničnih dneh zelo radi postrežejo pri sosedih.

Medenjakovi razpokančki, ki jih ne boste mogli pozabiti

Razpokančki so čisto preprosta pasma piškotov, v medenjakasti izvedbi pa so kot nalašč za uvod v praznične decembrske dni. Ker jih oblikujemo z dlanmi, priprava pa je simpl kot pasulj, se nam pri ustvarjanju lahko pridružijo tudi naši najmlajši.

Vanilice, piškoti, ki se topijo v ustih

To so piškoti, ob katerih se res raznežim – že ko jih zagledam, nato pa, ko se mi stopijo v ustih. So dokaz, da za nekaj najboljšega ne potrebujemo eksotičnih ali dragih sestavin.

Brizgani masleni piškoti, kakršne so pekle naše babice

Skrivnost je v stepanju masla in sladkorja, da bodo zares rahli. Zelo pohvaljeni

Čokoladni razpokančki, ki pokajo po šivih od dobrega okusa

Z malce igranja z brbončicami lahko te preproste kekse prelevimo v imenitne piškote, ki svoje mesto najdejo tudi na najbolj fini praznični mizi. Potrebujemo le žlahtno čokolado s pomarančo in ščepec solnega cveta

Linški piškoti: najbolj krhka različica s skrivno sestavino

Linški piškot je zares klasika – ki pa je ni tako preprosto narediti. Poglavitna značilnost lincerja je, da se v ustih topi. Pomeni: lahko se tudi popolnoma nenačrtovano drobi, ko je še na krožniku

VIDEO: Najpreprostejši piškoti iz treh sestavin, ki se kar topijo v ustih

Poznate nutellote, lešnikovo-čokoladne kupčke, ki so vas že navdušili na našem portalu? Recept smo delili z vami, ko je zaradi njega na spletu zavladala prava histerija, v našem uredništvu pa nismo bili vsi prepričani, ali je sploh mogoče, da po takem postopku nastanejo piškoti. Pa smo preverili in se odločili, da vas tokrat navdušimo z različico brez moke.

Piškoti s polento, ki bodo prava uspešnica decembrske peke

Če iščete nove ideje za decembrske piškote, se najverjetneje ne boste mogli upreti tem s koruznim zdrobom in oljčnim oljem.

Piškoti z bučnimi semeni: Pravi hit priljubljene blogerke Nine Kastelic

Znotraj pa božanski čokolado-lešnikov namaz. So piškoti sploh lahko še boljši

Piškoti z rožmarinom in cvetjem

Rastlinsko obarvani. Privabljali bodo poglede.

Začinjeni piškoti z brusnicami, belo čokolado in pomarančo

Piškoti Rachel Allen, ki močno spominjajo na domačega prijatelja.

Cimetovi kvadrati: Preprosta izdelava, a z nezgrešljivim okusom praznikov

Piškoti cimetovi kvadratki so delo sestre Bernarde Gostečnik, naslednice Vendeline Ilc, ki je posodobila eno najpomembnejših slovenskih knjig vseh časov: Veliko slovensko kuharico

Nigella Lawson: Pozabljeni piškotki

Kakšen imeniten recept, če se morate doma prepirati, koliko energije porabite s pečico

Čokoladno-vaniljevi vrtinci

Naj se vam ne zvrti v glavi, fantastični so na pogled in okus!

Ajdovi piškoti s pomarančo, kardamomom in pimentom

Ni okusa po žgancih, brez skrbi.

Bučni piškoti z arašidi

Jesenski po okusu, a vseeno lahko popestrijo božično peko.

30-minutni čokoladni piškoti, ki so nas sezuli

Tako okusni, da boste pekli le še takšne.

Korenčkovi piškoti z medom

Piškotki s priokusom medu in začimb, idealni za hiter zajtrk ali za na pot. Naredili jih boste približno dvanajst

Cimetove zvezdice, ki ne smejo manjkati med božičnimi piškoti

Kakšnega okusa so božični prazniki? Kot bi ugriznili v cimetove zvezdice

Mašinski piškoti

Kupljeni se ne morejo primerjati z doma pečenimi.

Čokoladni biscotti

Odličen recept Jennifer Segal za sladkanje ob kavi in kozarčku grappe (vinjaka) ali sladkega vina

Marcipanovi klobučki

Z lešnikovim nadevom.

Sladki orehovi škrniclji

Sestavine za 30 kosov.

Domači prijatelj

Piškoti, ki nas ponesejo v otroštvo.

Mandljevi rogljički

Nikoli ne razočarajo.

Limonovi masleni piškoti

Za priboljšek ob skodelici čaja.

Vogalčki z banano

Brez jajc in mleka; hitra priprava – brez počitka, za dva pekača piškotkov

Krhki piškoti za otroško veselje

Klasičen in vedno dober osnovni recept za dobre kekse s. Vendeline

Orehovi piškotki

Za 50 piškotkov ali 2 pekača; hitra priprava – brez počitka

Medena srca s kandiranim sadjem

Sestavine za 50 kosov.

Adventni venčki

Lepi za oko.

Brizgane čokoladne paličice

Pomočeni v bel čokoladni oblic.

Cuccidati, buccellati – figovi

Sicilijanski tradicionalni piškoti.

Vetrnice s kokosom in marmelado

Za ljubitelje kokosa nedvomno eni boljših.

Popolni cantuccini Nigelle Lawson

Pomočite jih v espresso in uživajte!

Lešnikovi piškoti s čokolado

Slastni piškoti se odlično ujamejo s skodelico kave.

Ingverjevi piškoti s čokolado

Zimsko začinjeni.

Lešnikovi piškoti s kakavom

Za ljubitelje okusa po lešnikih.

Piškoti za božično čajanko

Priznajte, da ste dvakrat pogledali!

Domači linški piškoti

Kaj niso lepi?

Krhki in vabljivi piškoti

Sestavine za veliko piškotov!

Naredimo sami: domači piškoti spekulas

Ko ugriznemo v piškot spekulas, je to tradicionalno čas, ko se bliža prihod Miklavža

Piškoti iz ponve

V ponvi pečeni piškoti so prava poslastica in se skoraj ne razlikujejo od tistih, ki se sončijo v pečici.