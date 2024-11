Tedenski jedilnik: kosila, ki nam dišijo v hladnem delu leta

Ponedeljek: gosta krompirjeva enolončnica

To je v bistvu chowder z dimljeno postrvjo. Pod tem čudnim imenom se skriva preprosta, a izjemna enolončnica na osnovi mleka ali smetane.

Torek: svaljki s kislim zeljem in slanino

Kislo zelje se ne obnese le kot priloga ali enolončnica. Danes bomo iz njega pripravili hitro kosilo iz ponvice, kombinirali pa ga bomo s svaljki.

Sreda: šmorn

Znotraj puhast kot oblaček, da se kar topi v ustih, zunaj pa karamela, ki zahrusta, ko ugriznemo v košček šmorna.

Četrtek: božanske testenine

Obožujemo testenine, zato smo vedno v iskanju dobrih receptov. In prav peresniki z vodko so eden tistih, ki bi jih morali poznati vsi.

Petek: krompir v zevnici

Enostavna, hitra in poceni jed iz enega lonca, ki je zdrava in primerna za vse. Nima glutena, alergenov, jedo jo lahko tudi vegetarijanci in vegani. Brez ocvirkov, seveda.