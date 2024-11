Stanovanje svetlih barv in zaobljenih linij

Tloris 110 kvadratnih metrov velikega stanovanja za štiričlansko družino z dvema majhnima otrokoma se z zasnovo interierja ni bistveno spreminjal. Razporeditev prostorov je ostala enaka, le dobro so izkoristili kvadraturo in v zasnovo vključili vse želje lastnikov. Ti so si po besedah projektantke notranje opreme Lidije Rutar želeli interier v svetlih odtenkih, mehke zaokrožene linije, svetlo pohištvo in temne poudarke. »Ko smo začeli z načrtovanjem in risanjem tlorisa, je nastal koncept zaokroženih linij, ki so zdaj tudi zelo priljubljene pri notranjem opremljanju in v arhitekturi,« pojasnjuje sogovornica. Ob tem dodaja, da gre najbrž za odgovor na minimalizem in stroge linije, ki so dolgo prevladovale.

Več na deloindom.si.