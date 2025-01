Recept za pad thai, ki vedno uspe

Eksotične začimbe in mešanje vplivov tudi pri pripravi klasičnih krožnikov so ustvarili nove, raznolike stile v pripravi izvrstne hrane. Kot gobe po dežju so vznikale nove restavracije etnične kulinarike.

Tajska hrana, jedi z ogromno zelenjave, s plodovi morja, iz vseh vrst mesa, testeninami, rižem, z bogato paleto barvnih odtenkov je izredno priljubljena. Čas priprave je vedno zelo kratek, s čimer ohranijo naravno kakovost in barvo surovin ter okuse, ki jih mojstrsko prepletajo v slastno harmonijo. Tradicionalna tajska kulinarika se deli na štiri kategorije: tom – kuhane jedi, yam – solatni krožniki, tam – jedi iz drobno nasekljanih ali potolčenih sestavin, in kaeng – različni kariji. Skozi stoletja so jo oblikovali vplivi sosednjih dežel, Kambodže, Laosa, Malezije in še posebej Indije. Uporabe številnih začimb na različne načine so se Tajci učili od Indijcev, prav tako so prevzeli pripravo tisoč in ene vrste karija. Lahko rečemo, da sta najpomembnejši dve sestavini – riž in čili paprike. Čilija niso poznali do 16. stoletja, ko so ga v Azijo prinesli na španskih in portugalskih ladjah; pripeljali so tudi koruzo, paradižnike, ananas, bučo, arašide, akažu, papajo, plodove iz tedaj nedavno odkrite Amerike.

