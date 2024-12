Parklji: recepti za slastne možiclje iz testa, ki jih pečemo te dni

Parklji so del miklavževanja, zato je prav, da jih pripravimo skupaj z otroki. Nič ne de, če bodo nerodnih oblik ali celo pokvečeni, otroci bodo hvaležni, če bodo lahko sodelovali pri gnetenju in oblikovanju z rokami.

Kvašeni

Za pripravo parkljev potrebujemo običajne sestavine za testo, moko, kvas, sol in jajca, parklje običajno tudi sladkamo. Prednost kvašenega testa je v tem, da ga je najlažje oblikovati z rokami, naredimo svaljke, ki jih potem poljubno prepletamo za trup, dodamo noge in roke in posebej oblikujemo glavo. Lahko gremo še dlje in parkljem naredimo rožičke na glavi, tako bodo kar malce strašljivi. Preden jih potisnemo v pečico, naj vzhajajo še kakih deset minut, tako bodo res rahli in puhasti.

Medeni

Če se nam ne ljubi gnesti kvašenega testa, pa uberemo kakšno bližnjico, v zimskih dneh posebej prijajo medenjaki. Iz moke, masla, sladkorja, jajc, mleka in medu zamesimo testo, ki ga potem, ko nekaj časa počiva, razvaljamo na slabega pol centimetra. S pomočjo modelčkov za peko izrežemo možičke v obliki parkljev, naložimo na pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo dobrih deset minut na temperaturi 180 stopinj. Na tak način lahko naredimo parklje iz katerega koli testa za piškote.

Iz listnatega testa

Lahko pa izberemo še bolj preprosto pot in za parklje uporabimo kupljeno listnato testo, iz katerega bomo možiclje oblikovali nekoliko poenostavljeno. Za spremembo pripravimo slano različio, nad katero bodo navdušeni tudi odrasli, saj bo imeniten prigrizek h kozarcu vina ali piva. Zavitek listnatega testa razvaljamo in premažemo z razžvrkljanim jajcem. Polovico testa potresemo z naribanim sirom in pokrijemo z drugo polovico. Rahlo povaljamo in narežemo na dober centimeter široke trakove. Z rokami jih povaljamo, da nastanejo svaljki, ki jih po dva in dva prepletemo tako, da na obeh koncih ostanejo razcepljeni. Tako dobimo na eno strani noge, na drugi pa rožičke na glavi. Naredimo še oči in jezike. Premažemo s stepenim jajcem, potresemo s sezamom ali makom in pečemo slabih petnajst minut na 200 stopinj.