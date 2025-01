Na družbenih omrežjih tortilje zdaj zlagajo takole

Čeprav tortilje uvrščamo med zvezde mehiške kuhinje, se tudi pri nas pogosto znajdejo na tedenskih menijih. Nič čudnega, saj so izjemno priročna sestavina marsikatere jedi. V tortilje namreč lahko zavijemo najrazličnejše kombinacije, jih zapečemo v pečici ali pa le pogrejemo na ponvi in dodamo malo sira. Da sploh ne omenjamo, kako hitro jih lahko doma iz le nekaj osnovnih sestavin pripravimo sami, če jih slučajno nimamo na zalogi.

Skratka, v tortilje lahko skrijemo marsikaj, od solate in popečenega piščanca, do bolj premišljenega govejega čilija, ki od nas zahteva nekaj več časa. A danes se ne bomo osredotočali na nadeve, temveč način zlaganja, ki v zadnjem času preplavlja družbena omrežja. Zdi se, da v teh dneh prav vsi pripravljajo nekakšne polnjene trikotnike, in seveda smo preverili, kako se tega lotijo.

Nadev izberemo poljubno, pomembno pa je, da tortilje, preden jih nadevamo, prerežemo na polovico. Polovičke nato zvijemo v nekakšne škrniclje, podobne tistim papirnatim, v katerih jeseni postrežejo kostanj.

Škrniclje nadevamo, čez tortilje zapičimo zobotrebec, da nadev med peko ne pobegne, nato pa jih v ponev ali pekač zložimo tako, da se spodnji deli posameznih škrnicljev dotikajo na sredini pekača. Vse skupaj nato potresemo s sirom in postavimo v pečico, da se tortilje lepo zapečejo, sir pa stopi. To pomeni približno 15 minut pri nekje 180 stopinjah Celzija.

In še to. V nekaterih videih smo opazili, da namesto zobotrebca uporabijo drugačen trik. Da bi žepki polnilo lepo držali, tortiljo po robovih namažejo z mešanico moke in vode ter tako ustvarijo nekakšno lepilo, ki poskrbi, da nam piščanec, sir in zelenjava ne bodo pobegnili iz tortilje. Lepilo je podobno nekakšnemu bešamelu in se ga v resnici ne okuša, če zmešamo le moko in vodo. Po želji pa mu lahko dodamo še maslo in muškatni orešček ter tako žepkom dodamo še malce dodatnega okusa.