Kako pravilno skuhamo šipkov čaj in zakaj ga je pametno piti prav zdaj (VIDEO)

Razvejen in gosto prepleten, z vejami, obrnjenimi navzdol, deluje na hitro kot skuštrana pričeska. Trnast, pomladi cvetoč, poleti poln šišk in jeseni rdečih plodov je grm, poimenovan navadni šipek, lat. Rosa canina ali pasja vrtnica. Za nenavad­no ime je zapisana razlaga, češ da so v starih časih verjeli, da šipkove korenine zdravijo steklino. O takšnem delovanju nimamo nobenih oprijemljivih dokazov. O tem, da šipek vsebuje različne vitamine A, B, C, E, F, K, P, sadne kisline, čreslovine, sluzi, pektin, eterično olje v cvetovih in rudninske snovi v listih, pa pričajo različne raziskave in strokovna literatura.

Obstaja več vrst divje rastočega šipka, katerih plodovi so tudi užitni, vendar se najpogosteje srečamo prav z navadnim šipkom. Ta je popolnoma nezahteven glede prsti in podnebja, zato uspeva na celotnem ozemlju Slovenije.

Šipek v pomladnem času za uporabo ponuja mlade liste in cvetne popke, poleti nabiramo šiške in jeseni plodove. Šiške in plodovi so najučinkovitejši in zaradi teh je šipek uvrščen med zdravilna zelišča. Izredno krepčilno deluje na organizem, saj vrača moč in energijo. Vitamin C, ki ga je v plodovih vse polno, je prvovrsten antioksidant, dobra podpora pri premagovanju pomladne utrujenosti, prav tako pa ne smemo pozabiti na šipek pri obolenju sečil, težavah z zaprtostjo, protinu, pa za zbijanje visoke vročine in razstrupljanje organizma je dober. V jesenskem času, ko so plodovi čvrsti in lepo obarvani, jih naberemo in shranimo za čaj. Če želimo pripraviti marmelado ali liker, je vredno počakati, da jih oplazi slana in postanejo mehkejši, polni sladkorja in sadnih kislin.

Še nekaj zanimivega so ugotovili strokovnjaki: v šipku, ki uspeva v hladnejšem in vlažnem okolju, je več vitamina C kakor v tistem, katerega dom so južnejši in topli predeli – ta pa ima zato večjo vsebnost sladkorjev. Če posušene plodove zmeljemo v prah, dobimo »superživilo«, ki ga uporabljamo kot dodatek kosmičem, napitkom, jogurtom, sadnim solatam, prelivom. Plodovi, kuhani v čaju, so dobra obramba pred prehladnimi obolenji, saj šipek dviguje telesno odpornost. Izvrsten je pri obolenjih sečil in čiščenju telesa. Še posebno hvaležni za šipkov čaj bodo vsi, ki trpijo zaradi putike ali jih pesti zaprtje. Redno uživanje tega čaja nas ubrani pred različnimi okužbami in krepi organizem, zato naj se sliši še tako staromodno: pristavite lonček, dodajte šipkove plodove in pustite vreti in skuhajte izvrsten lek iz narave!

Šipkov čaj (recept)

1 liter vode

2 žlici posušenega šipka

Vodo in šipek pristavimo na ogenj. Vre naj 15 minut, nato naj odstoji še 10 minut. Precedimo in že ga lahko pijemo.

