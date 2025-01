Kako naredimo pad thai (VIDEO)

Ta klasična ulična specialiteta združuje preproste sestavine, kot so riževi rezanci, kozice, jajca in kalčki, z značilnimi tajskimi okusi tamarinda in ribje omake. Naša različica recepta ohranja pristnost, a z nekaj preprostimi triki poudari svežino in bogat okus, ki bo navdušil vsakogar. Pripravite to hitro in okusno jed, ki bo vašo kuhinjo spremenila v tajsko ulično tržnico.

Sestavine

225 g kozic (olupljenih in očiščenih)

200 g riževih rezancev (namakanih v topli vodi 10–15 minut)

2–3 mlade čebule (narezane na trakce)

1 srednja čebula (narezana na drobno)

2 stroka česna (sesekljana)

2 jajci

100 g kalčkov (npr. sojini kalčki)

50 g arašidov (grobo sesekljanih)

sveži koriander (za okras)

1 limeta

2 žlici olja (arašidovo ali sončnično za praženje)

Omaka

2 žlici tamarindove paste

2 žlici ribje omake

1,5 žlice sojine omake

1 žlica rjavega sladkorja (ali sladkorja kokosove palme za avtentičnost)

1 čajna žlička čilijevih kosmičev (po okusu več ali manj)

2 žlici vode (po potrebi za redčenje)

Dodatki (neobvezno)

malo sezamovega olja za aromo

čili omaka (po želji za več pikantnosti)

Priprava