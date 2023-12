Prvakinja v oranju je postala kmetica leta: Delo na polju in v hlevu ji je bilo položeno v zibel

Zveza kmetic Slovenije je na svečani prireditvi izbrala tudi slovensko kmetico leta: med šestimi kandidatkami si je letos zmago prislužila 65-letna Marija Rožman iz Terbegovcev, le streljaj od Svetega Jurija ob Ščavnici. Izbrali so izjemno osebo, ki je vse življenje ostala na domačiji ter od otroštva skrbi za živino, je marljiva na poljih, v hlevu, kuhinji, pa ne samo to. Marijo Rožman so dobro poznali že v nekdanji državi, saj je tekmovala in zmagovala v oranju, bila aktivna v Društvu podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici, članica tega društva pa je že vse od njegove ustanovitve, že več kot 30 let.

100 glav živine imajo v hlevu.

Omenjeno društvo jo je tudi prijavilo in bilo na neki način krivo, da je v Zagorju ob Savi potem postala prva dama slovenskega kmetijstva. Vselej skromna Marija, ki raje dela, kot pa se hvali, je namreč prijavo na izbor, kasneje pa zmago, le stežka sprejela. »Nikakor ne želim, da bi kdo mislil, da za naziv nisem hvaležna, vendarle gre za priznanje in pohvalo za vsa leta dela na kmetiji, le redko nam kdo nameni sploh kakšen kompliment, no, razen takrat, ko zadiši iz kuhinje,« se je nasmehnila. Potem pa z dobršno mero iskrenosti dodala: »Veste, na kmetijah nimamo prav veliko časa za takšne stvari, pri nas se res naporno dela. Jaz sem bolj za na njivo, za v hlev in pred štedilnik ...«

Kmetijo so ves čas povečevali in posodabljali. FOTO: Jure Kljajič

Kmetijo prevzel sin

Da je tako spretna s traktorjem, ni presenetljivo, saj ga vozi že od konca osnovnošolskih dni. FOTO: Jure Kljajič

Letošnji božič je bil zaradi smrti v družini drugačen, manj svečan. »Kljub temu smo v zadnjem tednu vse lepo pospravili in počistili, spekli potico, piškote ...«

Rožmanova opaža, da je druženja čedalje manj. »Malce smo krivi tudi sami, saj smo si sčasoma naložili preveč živine in dela. Pravzaprav ne moremo nikamor, četudi bi si človek v teh letih želel nekaj več počitka in oddiha,« nam je zaupala Marija, ki je hvaležna sinu Gregorju, da je prevzel kmetijo, ki so jo ves čas povečevali in posodabljali, leta 2013 pa začeli graditi še sodoben hlev za 50 krav molznic. Pozneje so iz starih hlevov uredili še hleve za teleta in mlado živino, tako da imajo na kmetiji v povprečju po 100 glav goveje živine.

Skupno obdelujejo 44 hektarjev kmetijskih površin, od tega dobrih 30 hektarjev njiv, nekaj vinograda, preostalo so travniki. Četudi je Marija že osmo leto v zasluženem pokoju, ne more iz svoje kože in je še vedno nadvse aktivna. Na pomoč ji rada priskočita tudi mlajša otroka Peter in Ana, ki pa morata seveda najprej v službo.

V močni nevihti pred vsemi Kmetijski svetovalec Anton Slana je Marijo v 80. letih prejšnjega stoletja prepričal, da se je udeležila občinskega tekmovanja v oranju. Izkazalo se je, da je naravni talent: najprej je slavila na občinskem, nato še na regijskem in republiškem tekmovanju. Vse to jo je popeljalo še na državna tekmovanja in tako je preorala skoraj vso nekdanjo Jugoslavijo. Sprva je tekmovala z navadnim plugom, pozneje so na pobudo kmetijske zadruge kupili tekmovalni plug, ta ji prav tako ni povzročal težav. Leta 2009 je bila celo na svetovnem tekmovanju oračev pri nas v Tešanovcih in v močni nevihti zmagala. Kmetica leta 2023 se zdaj redno udeležuje tekmovanj v spretnostni vožnji traktorja in prikolice.

Ko še ni bilo ležečih policajev

Delo na polju in v hlevu ji je bilo položeno v zibel: odkar pomni, je morala poprijeti za vse, še bolj po tistem, ko je ostala na kmetiji sama s starši, saj je brat odšel najprej v srednjo šolo, nato v vojsko, pozneje pa se je preselil v tujino. Zato niti ni presenetljivo, da je Marija tako spretna s traktorjem, ki ga vozi že od konca osnovnošolskih dni. »Že oče je hodil drugim pomagat pri delu na polju, jaz pa sem to njegovo poslanstvo nadaljevala. Ne le v domači vasi, tudi drugam sem hodila orat, sejat in pomagat pri delu na polju. Da, vozila sem tudi seno in še živo se spominjam, kako sva nekoč s prijateljico peljali krmo skozi vas. Takrat ležečih policajev še ni bilo, a ker sem prehitro vozila, sem na lepem prevrnila ves voz sena. Sosed iz vasi, ki je bil z nama, je pobegnil; midve pa sva morali potem sami znova naložiti na voz, seno pa še v hlev,« se je še spominjala kmetica leta Marija Rožman.