Pripravljajo se carine za kitajce

Evropska komisija je pred dnevi v izvedbeni uredbi sprožila registracijo uvoza kitajskih električnih vozil za namene carine. To naj bi pomenilo, da bi jih od tega trenutka (torej za nazaj) lahko obremenili s carinami, če bi trgovinska preiskava Evropske unije, ki se bo končala novembra, ugotovila, da doma prejemajo nepoštene subvencije.

Kakor je znano, EU od lanske jeseni o tem vodi preiskavo; obiskali so že več vodilnih kitajskih proizvajalcev električnih vozil. Kot že zdaj piše v uredbi, ima Evropska komisija zadostne dokaze, da se električni avtomobili iz Kitajske uvažajo po subvencioniranih cenah. Domnevne subvencije med drugim zajemajo neposredni prenos sredstev in morebitne neposredne prenose sredstev ali obveznosti, opustitev ali neizterjavo prihodka vlade in zagotavljanje blaga ali storitev za plačilo, ki je nižje od primernega.

S Kitajske je bilo v EU v zadnjih štirih mesecih uvoženih za 14 odstotkov več električnih avtomobilov kot v primerljivem obdobju lani. FOTO: China Daily Via Reuters

Kot navajajo pri Evropski komisiji, je bilo od začetka preiskave oktobra lani do konca januarja letos v EU uvoženih 177.000 kitajskih električnih avtomobilov ali za 14 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. To pa na račun evropske industrije, pri čemer je mogoče, da je škoda, ki bi jo bilo težko popraviti, začela nastajati še pred koncem preiskave.

Prijava uvoza

Uvoz električnih vozil iz Kitajske je treba odslej (od prejšnjega četrtka) prijaviti, so sporočili tudi z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za nova akumulatorska električna vozila, zasnovana za prevoz največ devetih oseb vključno z voznikom, poganja pa jih eden ali več električnih motorjev; motorna kolesa so izključena. Zainteresirani imajo do 25. marca možnost Evropski komisiji pisno izraziti stališča, predložiti dokaze ali zahtevati zaslišanje. K posredovanju mnenj in stališč vabijo tudi na gospodarskem ministrstvu.