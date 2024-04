Priloge, ki ne smejo manjkati ob jedeh z žara

Prvomajski prazniki običajno na plan zvabijo ljubitelje druženja na prostem. Na pikniku združimo moči, tako da vsak pripravi nekaj jedi. Poleg osrednje vloge, ki jo odigra mojster žara, niso nič manj pomembni kuharji in kuharice, ki so že dan prej doma pripravili najrazličnejše priloge. Seveda lahko marsikaj kupimo, a doma pripravljeno je vselej bolj privlačno.

Pečena zelenjava

Med nepogrešljive priloge vsekakor spada paleta namazov balkanskega izvora, ki jim je skupna osnova pečena zelenjava. K pečenemu mesu obvezno postrežemo ajvar ali njemu podobna lutenico in pindžur. Gre za podobne jedi, pripravljene iz pečene paprike z različnimi dodatki, lahko so to pečeni paradižniki in jajčevci, pa seveda začimbe in za pekoče različice feferoni. Za ajvar je značilno, da se paprika zmelje, za druge se drobno nareže. Sicer pa se tudi recepti za vsakega od teh namazov lahko precej razlikujejo, navsezadnje so se stoletja razvijali na širokem območju balkanskih držav in še dlje na orient. Če se lotimo priprave doma, izberemo tistega, ki nam najbolj ustreza po okusu in zahtevnosti.

Pečena paprika

Pečeno papriko, ki je osnova za omenjene jedi, lahko seveda postrežemo kot prilogo k mesu. Če nas moti lupina, paprike pred zaužitjem olupimo. To najlažje storimo tako, da pečene plodove za 15 minut pokrijemo s folijo za živila, da se lupina zmehča in že nekoliko odstopi od mesa. Ta nasvet je koristen tudi, ko se lotimo priprave ajvarja in moramo olupiti večje količine paprike.

Prebranec

Ob balkanskih jedeh ne moremo mimo še ene tradicionalne priloge, to je prebranec, ki nekoliko spominja na pasulj. Za pripravo je morda še bolj enostaven, zahteva pa precej več časa, saj skuhan fižol še zapečemo v pečici. Pomembno je, da ga pripravimo iz suhega fižola, ne iz konzerviranega. Da se bodo okusi in tekstura res dobro razvili, ga moramo namreč dolgo kuhati.

Gorčica

K pečenemu mesu, predvsem pa klobasam, dodamo tudi žlico ali dve gorčice, najbrž jo bomo kar kupili. Če bi radi navdušili zbrane, pa pripravimo domač ženof, ki izvira iz Dolenjske, gre pa za našo različico nemlete dijonske gorčice. Gorčična semena namočimo v grozdni sok, če bi se tega lotili jeseni, pa v mošt. Dolenjci vse skupaj skuhajo, ohladijo in nadevajo v steklene kozarčke ter dobro zaprejo.

Mlečni dodatki

Pripravimo tudi omake in namaze na osnovi mlečnih izdelkov, lahko preprosto zmešamo skuto in smetano ali pa si damo malo več opravka s stepeno feto. Sicer pa lahko mlade vrste svežega sira le narežemo ali nadrobimo, na žaru pa spečemo vrste, narejene prav za ta namen.

