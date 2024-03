Prikupna ideja, kako to veliko noč ponuditi pirhe

Po tradiciji se za velikonočne praznike na mizi vsako leto znajdejo enake jedi. Potica, hren, šunka in seveda pisana jajca. Ta so nekoč bila barvana le z naravnimi tehnikami, danes pa poznamo najrazličnejše barve in trike, kako pirhe spremenimo v prave pravcate umetnine. A o barvanju se bomo več razpisali v dneh, ki prihajajo. Danes pa z vami delimo zares prikupno idejo, kako jajca na mizi letos predstaviti nekoliko drugače.

Uhlji in repki

Pisane pirhe navadno postrežemo v košari ali skledi na sredini mize. Lahko pa jih vključimo tudi v pogrinjke ter jih položimo v gnezdeca na posamezne krožnike, okoli njih zavežemo prtičke in tako naredimo simpatična zajčja ušesa. Tudi zajci so namreč nekakšen simbol velike noči in letos smo jih ogromno opazili tudi na družbenih omrežjih. Še posebej zanimiv se nam je zdel predlog serviranja kuhanih jajc, ki narekuje, kako v le nekaj potezah iz njih naredimo prikupne zajčke.

Postopek je čisto preprost. Jajce najprej olupimo, nato pa odrežemo spodnjo četrtino. Vanjo, kot si lahko ogledate v zgornjem videu, vrežemo trikotnik. Manjši delček zataknemo v drobno zarezo, ki jo naredimo na zadnjem delu jajca, in tako dobimo zajčji repek. Na drugi strani jajca pa izrežemo vdolbino, v katero bomo zataknili večji del, ki smo ga odrezali na začetku. Zataknemo ga tako, da koničasti del štrli navzgor: v njem bomo prepoznali zajčje uhlje.

Tako dekorirana jajca lahko postavimo na posamezne krožnike, lahko pa jih postrežemo tudi skupaj na enem pladnju. Pri dekoraciji si lahko damo duška in zajčke še dodatno okrasimo, jih po želji začinimo ter okrog njih položimo zelišča ter narezano zelenjavo, da bo vse skupaj še bolj igrivo in pisano. Pri sestavljanju jajčnih figuric so nam lahko v pomoč tudi otroci, ki bodo s svojo domišljijo belim zajčkom dodali še kakšno prikupno idejo za okraševanje.