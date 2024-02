Prešernov koktajl

France Prešeren je bil prijazen gospod, dobrosrčen in radodaren, ki je otrokom rad delil fige, zato so ga klicali doktor Fig. Na splošno so ga opisovali kot človeka, ki ni rad zahajal v izbrane salone, kjer so prežali na vsako gesto in vsako besedo. Rajši je hodil v gostilne ali na večerne zabave, kjer so plesali in peli. Plesal ni in tudi pel ne; včasih je prisedel v družbo, jo razvnel s kako popoprano kvanto ali duhovito domislico, najbolje pa se je počutil med prijatelji literati in intelektualci in se z njimi pogovarjal ter debatiral včasih celo pozno v noč.

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika. Ko ste si ogledali razstavo v bližnjem muzeju ali galeriji, pa si privoščite še koktajl, ki sta ga brata Tomaž in Jožef Fartek pripravila posebej za bralke in bralce Slovenskih novic. V ročni mešalnik vlijemo 5,0 cl figovega žganja, 1,0 cl pomarančnega likerja, 0,5 cl limoninega soka, 5,0 cl pomarančnega soka in beljak ter dobro pretresemo. Vlijemo v kozarec za koktajl ter okrasimo z lističi mete, pomarančno lupinico in suhimi figami.