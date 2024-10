Prenosnik v zenu (FOTO)

Tajvanski Asus je te dni na trg poslal novi tanki in lahki prenosnik s 35,5-centimetrskim zaslonom zenbook S14, ki tehta le 1,2 kilograma in v debelino meri samo 1,1 centimetra, s katerim cilja na zahtevnejše kupce – priporočena cena je namreč poštenih 2120 evrov. Ohišje je izdelano iz materiala ceraluminium, ki združuje lahkotnost aluminija in trdnost keramike, zaradi česar ga bo težje opraskati, prstni odtisi pa so skoraj nevidni (razen na zaslonu, seveda).

Močno drobovje

Kljub kompaktnim dimenzijam je zenbook S14 opremljen z najnovejšim Intelovim osemjedrnim procesorjem core ultra 7 258V z napredno "nevronsko" procesorsko enoto, ki naj bi pripeljala umetno inteligenco v naše vsakdanje življenje, denimo pri iskanju ali urejanju fotografij, 32 GB rama in 1 TB hitre shrambe ter presenetljivo zmogljivo integrirano grafično kartico arc 140V, s katero lahko poganjamo tudi novejše strojno zahtevnejše igre. Seveda ne gre za gamerski prenosnik, ampak napravo za pisarniška opravila, ki pa zmore več, kot bi človek sprva pomislil. Procesor je namreč prirejen za pisarniško večopravilnost in tiho delovanje, a ko je treba, zna še kako dobro migati – in šele tedaj dejansko zaslišimo par ventilatorjev.

Asus zenbook S14 je prijetno tanek in lahek.

Za odlično sliko se lahko zahvali 14-palčnemu oled zaslonu z 2880 x 1800 slikovnimi točkami in 120-herčnim osveževanjem, za dober (prenosniški) zvok poskrbijo štirje zvočniki, razviti v sodelovanju s hifi družbo Harman Kardon. Poskrbeli so tudi za spodobno opremljenost s priključki za tako tanki računalnik: na voljo imamo dve vtičnici USB C (prek katerih se tudi napaja ali pošilja sliko na zunanji monitor) in eno super hitro USB A, hdmi izhod in klasični 3,5-milimetrski avdiopriključek. Z omrežjem in brezžičnimi napravami se poveže prek standarda wifi 7 in bluetooth 5.4.

Dobra baterija

Tipkovnica se dobro obnese tudi pri hitrejšem tipkanju, sledilna ploščica pa je dovolj velika za vsakdanja opravila. Namesto čitalnika prstnih odtisov nalogo odklepanja opravlja kamera polne visoke ločljivosti, ki se z dobro sliko izkaže tudi pri videokonferencah. Potem pa je tu še baterija: Asusovi inženirji so v tanko ohišje stlačili baterijo s kapaciteto 72 Wh, kar v praksi zadošča za deset ur brezskrbnega pretakanja videa prek youtuba, s priloženim 65-vatnim napajalnikom pa se tudi hitro napolni.