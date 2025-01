Praznično slovo! Kam z božičnim drevescem in okraski po praznikih?

Ko se prazniki končajo, nastopi čas za pospravljanje božično-novoletne dekoracije. Lučke se umaknejo, okraski romajo nazaj v škatle in pride slovo od prazničnega drevesca. Čeprav je rutina vsako leto enaka, se vsako leto poraja tudi isto vprašanje: kdaj smo ga pospravili lani oziroma kdaj je pravi čas za to opravilo. Ne glede na to, ali je drevesce pravo ali umetno, odgovorov na slednje vprašanje je več.

Tradicija sega v četrto stoletje, ko so kristjani praznovali konec božičnega obdobja z dvanajsto nočjo po božiču oziroma z večerom pred svetimi tremi kralji. Zato ta datum mnogi dojemajo kot najboljšega za spravilo prazničnega okrasja. Ta praznik nas opomni na prihod treh kraljev, ki so se prišli poklonit novorojenemu Jezusu.

Naravno gre lahko v zabojnik za biološke odpadke ali pa ga odpeljete na deponijo. FOTO: Trinculo_photo/Getty Images

Ker so sveti trije kralji razglasili novico o njegovem rojstvu, se ta praznik v cerkvi uradno imenuje Gospodovo razglašenje ali epifanija. Prisotno je celo verovanje, da puščanje božičnih okrasov po svetih treh kraljih v dom prikliče smolo. Po drugi strani jaslice ostanejo vse do svečnice, ki nastopi 2. februarja.

Kam z naravnim

Če je vaše drevo naravno, bodo iglice prej ali slej začele odpadati, ko jih je po tleh vsak dan polno, je ne glede na to, ali verjamete v tradicijo ali ne, čas, da se poslovi. Ne samo, ker je estetsko manj sprejemljivo, suho drevo v stanovanju pomeni večjo verjetnost za požar. Če iglice postanejo rjave in odpadajo, če se veje povešajo ali lomijo, drevo odmira in je čas, da ga odstranite.

Če je drevo plastično, po praznikih roma v škatlo, ta pa na podstrešje ali v klet. Če je naravno, imamo na voljo več možnosti. Nekatere rastline dobro uspevajo v kisli zemlji, ta takšna postane pod vplivom iglavcev. Zato s smreke stresite iglice in njene veje narežite na drobne koščke (morda imate celo stroj za drobljenje), s temi pa naredite zastirko borovnicam in drugemu jagodičevju, ki mu ustreza kisla zemlja.

Kdaj pa vi pospravite okrasje? FOTO: Lexashka/Getty Images

Odpadle iglice položite v bombažno vrečko in jo dobro zavežite. Vrečko postavite v predal ali na polico omare, kjer bodo iglice še naprej oddajale prijeten vonj. Debelejše dele vej in deblo lahko uporabite kot opornice za rastline, ki rastejo v lončkih ali vam bodo spomladi rasle na vrtu, lahko pa z drevesom počakate na prvi maj, ko postane del kresa. Lahko gre tudi v zabojnik za biološke odpadke, v tem primeru ga je treba narezati na primerno velike kose, ali pa ga odpeljete na deponijo, kjer bo reciklirano.