Pozabljeni slovenski kruhi, ki spominjajo na pico

Pice so razširjene in priljubljene po skoraj vsem svetu, mi pa smo po Sloveniji poiskali manj znane in že skoraj pozabljene jedi, ki po videzu spominjajo na to kultno jed. Ste vedeli, da so krušne dobrote sploščene oblike že pred vrsto let pekli v Tržiču, na Bledu, v Halozah in na Koroškem?

Na Bledu so začeli to tradicionalno in že skorajda pozabljeno jed oživljati člani tamkajšnjega turističnega društva, ki so v ta namen zgradili celo premično krušno peč. Z njo potujejo po dogodkih na Bledu in obiskovalcem pečejo blejsko posmoduljo. Znano je, da so jo v preteklosti pekle gospodinje ob tedenski peki kruha – tega so otroci težko čakali, zato so gospodinje vzele košček testa, ga sploščile, premazale s kislo smetano ali kakšnim drugim nadevom, ki je bil ravno pri roki, in jed hitro spekle v sprednjem delu peči.

Tržiška flika je precej podobna jed, o njej so domačinke v knjižico z naslovom Stare tržiške jedi zapisale: »Iz ostankov testa za kruh so v Tržiču nekdaj pripravljali flike ali fliče, kot so jim tudi rekli domačini. To je tržiška različica kvasenice, okrogle pogače iz razvaljanega kvašenega testa z namazom, ki so jo v severovzhodni Sloveniji pekli ob večjih delih in praznikih. V Tržiču so jih pripravljali iz ostankov testa in so bile sprva postna jed, kot piše Viktor Kragl v svoji knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič iz leta 1936.«

Po haloško in koroško

Na drugem koncu Slovenije, v Halozah, je doma erpica, in tudi ta je bila namenjena potešitvi prve lakote ob mamljivo dišeči tedenski peki kruha. Kruh se je pekel in tudi ohlajal dlje, zato so iznajdljive gospodinje v krog oblikovane delčke krušnega testa sploščile in premazale s posneto smetano, posule z ocvirki, sirom ali jabolki.

Na Koroškem pa imajo trente, je pojasnila Doroteja Omahen, avtorica kuharske knjige Kuharija po koroško, ki je doslej izšla v slovenščini in nemščini. Osnova te že skoraj pozabljene jedi je rženo testo, saj je v tem delu Slovenije doma črni kruh, na sploščeno testo pa so pred peko največkrat dodali skromen nadev. »Tudi meni je to izjemno zanimiva jed in hkrati zelo enostavna. Jaz jo imam najraje z grumpi, torej ocvirki, medtem ko poleti prija trenta, spečena brez dodatkov, na katero nato namažemo kislo smetano in jo posujemo s sesekljanim drobnjakom,« je pojasnila ljubiteljska kuharica, ki je otroštvo preživela na Koroškem.

Trente

Doroteja Omahen je otroštvo preživela na Koroškem, a že vrsto let živi v prestolnici. Svojo ljubezen do domače kulinarike in okusov, ki so se ji nekoč vtisnili v spomin, je pred kratkim strnila v kuharsko knjigo Kuharija po koroško. V njej je tudi recept za koroški rženi kruh, točno to testo pa je osnova za trente: tradicionalne in že skoraj pozabljene ploščate kruhke, ki so jih gospodinje pripravljale ob tedenski peki kruha. Recept je s kislim testom oziroma drožmi, saj so v starih časih na Koroškem to vzhajalno sredstvo uporabljali za peko kruha.

Testo

500 g ržene moke (najboljša je ekološka polnozrnata)

25–75 g krušne moke (tip 850)

1,5 žličke soli

2,5 dl mlačne vode (odvisno od vlažnosti moke)

približno 50 g droži

Dodatki

kisla smetana in sesekljan drobnjak ali pa ocvirki

Priprava

Moko presejemo, dodamo sol in zmešamo. Nato dodamo vodo in droži. Mesimo tako dolgo, da se sestavine lepo povežejo (8–10 minut). Po testu potrosimo malo moke, posodo pokrijemo in pustimo, da na toplem vzhaja. Vzhajano testo razdelimo na dva ali tri dele, sploščimo v krog in prestavimo na večji pekač, obložen s papirjem za peko. Še malo vzhajamo, če želimo, tik pred začetkom peke posujemo z ocvirki in jih malo potisnemo v testo. Pečemo 15 ali 20 minut v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija.

