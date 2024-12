Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Za vse, ki prenavljajo svoj dom, urejajo vrt, gradijo nekaj novega ali so navdušeni nad notranjim dizajnom in so vedno na lovu za dobrimi idejami, je deloindom.si popolna destinacija.

Zakaj izbrati deloindom.si

FOTO: Depositphotos

Z nami lahko uredite vsak prostor v svojem domu. Redno objavljamo nasvete, kako urediti kopalnico, kuhinjo ali zunanji kotiček. Predstavljamo trende na področju oblikovanja prostorov in novosti v zvezi z materiali in tehnologijami. Skrbno sledimo trajnostnim vsebinam, da boste tudi vi vedno na tekočem, katere rešitve so prijazne do okolja in vam hkrati pomagajo prihraniti energijo in denar.

Ne glede na to, ali vam je všeč moderen minimalističen slog ali klasična ureditev v podeželskem slogu, pri nas boste vedno našli domislice za vsak slog, okus in proračun.

Z različnimi članki, vodniki in priporočili vam pomagamo sprejeti najboljše odločitve, tako da je deloindom.si lahko odlična odskočna deska za nadaljnje raziskovanje ponudbe in izvajalcev.

Ljudje smo vedno bolj radi povezani z naravo, zato veliko pozornosti namenjamo zelenim površinam okrog hiše in rastlinam znotraj doma. V skladu z letnimi časi prilagajmo vsebine, tako da smo vaš prvi pomočnik pri urejanju vrta in okolice hiše. Spremljamo vse faze ljubiteljskega vrtnarjenja, od zasaditve do nege rastline, od priprave vrta na novo sezono do shranjevanja pridelka.

V velik navdih vam bodo naše zgodbe ljudi, ki so prenovili svoje domove in vrtove ter so nam odprli vrata v svoja sanjska bivališča.

Vaš partner za lepši in bolj funkcionalen dom

Pomladni meseci so kot nalašč za izvedbo manjših ali večjih prenov našega doma. FOTO: Depositphotos

V rubriki Bivanje so vam na voljo nasveti za oblikovanje doma, izbiro notranje opreme, arhitekturne ideje ter nasveti za vzdrževanje in organizacijo doma. Poudarek je tudi na novostih na nepremičninskem trgu in nasvetih za izboljšanje bivalnega okolja.

Rubrika Gradnja in obnova ponuja nasvete in informacije o gradbenih projektih, obnovi stavb in izboljšavah bivalnih prostorov. Osredotoča se na različne faze gradnje, izbiro materialov, energetsko učinkovitost in rešitve za trajnostno gradnjo. Vključuje tudi nasvete o pravnih postopkih ter financiranju gradbenih in obnovitvenih projektov.

Rubrika Energija in okolje se osredotoča na energetsko učinkovitost, ogrevanje, hlajenje, obnovljive vire energije in okoljske teme. Vključuje nasvete za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih, informacije o toplotnih črpalkah, baterijskih hranilnikih ter pravne in tehnične novosti, povezane z energetskimi rešitvami.

Rubrika Vrt in živali je bogata z nasveti za vrtnarjenje, skrb za okrasne in zelenjavne vrtove, sadovnjake in ekološke pristope v vrtnarstvu. Veliko pozornosti namenjamo negi in zdravju hišnih ljubljenčkov.

Vedno bolj obiskani pa so Deloindom podkasti, kjer v poslušanje in ogled ponujamo pogovore s strokovnjaki na področjih gradnje, energetskih rešitev, vrtnarjenja in drugih tem, povezanih z domom.

Naj bo vaš dom prostor, kjer se boste počutili najbolje. Zaupajte našim vsebinam, da bo vaš dom prostor, kjer boste vedno uživali.