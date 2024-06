Počasi pečen bočnik, ki se kar topi v ustih

Ko sem začel razmišljati o jedeh, ki jih lahko pripravimo s pivom, sem takoj pomislil na počasi kuhano meso. Zdelo se mi je, da bi se v omako lahko podalo razkošno pivo zima, ki ga varijo v škofjeloškem Advocatusu. In ko sem poskusil to kombinacijo, je bilo imenitno, hkrati pa se mi je v spominu izrisal grahov pire, zato sem ga dodal na krožnik,« je nastanek recepture za goveji bočnik v pivski omaki opisal vsestranski Anže Stadler. Po izobrazbi je kemik, po srcu pa kuhar in tudi odličen slaščičar, ki do potankosti pozna pripravo modernih tort.

Bočnik z omako

Za 4 osebe.

4 kosi telečjega bočnika s kostjo

300 g korenja

300 g čebule

200 g gomoljne zelene

50 g masla

400 g jušne osnove

1 dl temnega piva

malo oljčnega olja

timijan, šetraj, lovorjev list

sol, poper

Omaka

50 g masla

žlica moke

1–2 dl temnega piva

Priprava

Bočnikom odstranimo kost, meso solimo in popramo. V sredino vsakega kosa mesa postavimo rezino masla, zavijemo in povežemo z mesarsko (termostabilno) vrvico. Oblika naj bo približno enaka kot prej, le da je namesto kosti v sredini maslo. Jušno zelenjavo narežemo na centimeter velike kocke. Litoželezno posodo segrejemo, dodamo oljčno olje ter meso opečemo po vseh straneh. Meso odstranimo, v ponev kanemo še malo olja in prepražimo na kocke narezano zelenjavo. Dodamo pivo, jušno osnovo in začimbe (timijan, šetraj, lovorjev list). Dodamo meso ter posodo pokrijemo. Pečemo v krušni peči ali v pečici na temperaturi 150 stopinj Celzija 4 ali 5 ur. Med peko preverjamo, ali je v posodi dovolj tekočine, vmes meso obrnemo. Ko je pečeno, ga prestavimo na krožnik in pokrijemo s folijo. Omako, ki je ostala v posodi, precedimo, tekočino prihranimo. V ponvi prepražimo maslo in moko do rjave barve (rjavo prežganje), dodamo tekočino od pečenja ter prevremo. Dodamo še malo piva, da bo imela omaka prijetno aromo.

