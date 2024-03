Nissan je bil nekoč z modelom leaf med pionirji na področju električnega pogona. A potem dobro desetletje iz te japonske hiše ni bilo več druge takšne novosti. Ko so pred že precej časa napovedali model ariya, si verjetno nihče ni mislil, da bo do njenega prihoda k nam trajalo tako dolgo. Zdaj je le tu in si bo poskušala odrezati svoj delež na trgu, na katerem tekmecev pač ne manjka. Karoserijski križanec Ariya je dolga 4,6 metra, ima skoraj 2,8 metra medosja, kolesa so potisnjena v kote vozila. Oblikovne linije so manj ostre kot pri drugih modelih te znamke, verjetno zaradi manjšega količni...