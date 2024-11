Piščančja marsala s šampinjoni (VIDEO)

Skrivnost te specialitete se skriva v eni izmed sestavin – marsali. To je tradicionalno desertno vino s Sicilije, ki se uporablja za pripravo bogatih omak, saj le tem doda nekakšen edinstven karameliziran in oreščkast okus. Sama jed je enostavna in zelo hitra za pripravo, poleg tega pa jo lahko kombiniramo z različnimi prilogami, kot so jajčne testenine, riž, polenta, pečen ali kremast pire krompir.

Sestavine

2 kosa piščančjih prsi brez kosti in kože (4 fileji)

3 žlice moke

1 žlica olja

3 žlice masla

250 g šampinjonov (narezanih na lističe)

1 večja šalotka (drobno nasekljana)

2 stroka česna (strt)

150 ml jušne osnove

150 ml vina marsala

150 ml smetane za kuhanje

sveža zelišča: 2 žlički timijana in 2 žlički peteršilja

sol, poper po okusu

Prirpava

Piščančje prsi prerežemo počez, da dobimo 4 zrezke. Zrezke posolimo na obeh straneh in popramo po okusu. Vsak zrezek povaljamo v moko, odvečno moko otresemo. V ponvi segrejemo žlico olja in 2 žlici masla. Na srednje močnem ognju popečemo meso (okoli 4 minute na vsaki strani), da dobi lepo zlatorjavo skorjico. Preložimo na krožnik. V isto ponev dodamo preostalo žlico masla in narezane gobe ter jih ob mešanju kuhamo okoli 3 do 5 minut, da porjavijo in spustijo vodo. Dodamo drobno nasekljano šalotko in strt česen ter vse skupaj kuhamo še kakšno minuto, da se voda pokuha. Prilijemo jušno osnovo, vino marsala, smetano za kuhanje, dodamo timijan ter solimo in popramo po okusu. Kuhamo okoli 5 minut. Nato v ponev vrnemo pečeno meso in na nežnem ognju vse skupaj kuhamo še kakšnih 10 minut, da omaka postane gosta in kremasta, meso pa se pogreje. Na koncu jed potresemo z nasekljanim peteršiljem in postrežemo z izbrano prilogo.

Namig: S čim vse lahko nadomestimo vino marsala? Če ga nimamo pri roki, lahko uporabimo tudi madeiro, šeri, vermut ali portovec. Lahko pa pripravimo tudi domač nadomestek in sicer jušni osnovi (150 ml) prilijemo žlico balzamičnega kisa ter primešamo žličko sladkorja.

...

Priporočamo še: Mongolska govedina s triki in namigi iz priznane kitajske restavracije v Sloveniji