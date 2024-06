Piščančja jušna osnova: recept in trik, da bo čudovite zlate barve

Za kuhanje jušne osnove uporabimo kosti, zelenjavo, začimbe in zelišča, nato pa vse skupaj zalijemo z mrzlo vodo in dolgo kuhamo. Ko je na kosteh še kaj mesa, pa lahko osnovi rečemo že kar juha. Mi smo se zares dobrega recepta lotili na naši kuharski delavnici z zeliščarico Mirjam Grilc, ki si jo rada skuha na zalogo in tako poskrbi za okusne jedi, predvsem juhe z veliko zelenjave – te še posebno priporoča za lahkotno večerjo, s katero pomagamo presnovi, vnesemo vitamine in minerale ter se ne redimo.

Jušno osnovo si pogosto kupimo kar v obliki kock, a z njo nikoli ne dosežemo tiste domačnosti v okusu, pa tudi veliko bolj zdravo je, da se kuhanja lotimo kar sami. Vedno si jo pripravimo na zalogo in še vročo zapremo v kozarce ter hranimo v hladilniku. Ohlajeno lahko tudi zamrznemo v manjših količinah. Že med tednom pridno shranjujemo ostanke zelenjave, ki jih nato porabimo v loncu jušne osnove.

Ker se v tekočini nabere veliko maščobe, je zelo pomembno, da jo nekako odstranimo. Najlažje tako, da osnovo ohladimo v hladilniku, saj se maščoba strdi na površini tekočine, to pa z lahkoto ločimo s penovko.

Kaj pa barva?

Če se odločimo, da bo jušna osnova postala bistra juha, se radi potrudimo tudi okoli barve končnega izdelka. Če jo kuhamo počasi, smo že na dobri poti, da bo bistra, če pa ji dodamo še zares majhen kos rdeče pese v velikosti redkvice, bomo na koncu presenečeni, kako lepo rumeno, naravnost zlato barvo bo imela, nam je namignila Grilčeva, ki pa si, ko rdeče pese ni pri roki, pomaga tudi z žafraniko.

Piščančja jušna osnova

2 piščančja ali kurja hrbta in 2 perutnički

košček gomoljne zelene in nekaj stebel listnate zelene

10 korenčkov

nadzemna koleraba

1 čebula

3 stroki česna

korenina in zelenje peteršilja

2 češnjeva paradižnika

1 majhen kolutek sveže redeče pese

poper, brin, muškatni orešček, kolut ingverja, vejica timijana, 2 lista lovorja

3 l vode

sol

Priprava

Perutničke zlato popečemo na olju z obeh strani. V lonec damo vse sestavine, razen soli, in zalijemo z vodo. Vključimo visoko temperaturo. Pustimo kuhati do vrenja, nato temperaturo znatno znižamo, pokrijemo in počasi kuhamo približno tri ure. Vmes še solimo. Jušno osnovo precedimo, ohladimo in shranimo. Razdelimo jo po plastičnih posodicah ali v večje modele za ledene kocke. Če se odločimo, da jo bomo imeli v kozarcih oziroma steklenicah, pa jo ponovno zavremo, nalijemo v sterilizirane kozarce in zapremo. Hranimo jih v hladilniku.

Namig: kosti iz juhe zavržemo, meso in zelenjavo pa porabimo za namaz ali zgoščevanje jedi.

