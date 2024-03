Pirhi v teranu

To je zagotovo eden najpreprostejših pristopov za čudovito obarvana jajca, ki pa smo se ga mi lotili malce drugače od drugih. Na našem portalu smo namreč znani, da se pri pirhih trudimo, da so ne le lepi in naravni, temveč tudi okusni, z lepim rumenjakom, ki ni gumijast in zelen. Da to dosežemo, je ključen način kuhanja jajc, ki ga bomo obnovili v nadaljevanju, nato pa se lotili barvanja.

Priprava in kuhanje jajc

Vsa jajca pred kuhanjem operemo z ekološkim čistilnim sredstvom za posodo in zdrgnemo z grobo gobico, da odstranimo tisti voskasti zaščitni sloj.

Naša pravila za kuhanje velikonočnih jajc so naslednja: zložimo jih v mrzlo vodo, ki naj sega približno centimeter čez njih. Ko zavre, izklopite plin, jajca pokrijete in jih pustite v kropu še 12 minut za velikost M in kako minuto dlje za velikost L. Zaupajte nam: perfektna bodo!

Barvanje

Naš časovni tempo sicer naravnemu barvilu ne dovoli, da bi doseglo teranove globine, a vseeno se lupina zelo lepo vijoličasto obarva, če pa dovolimo, da se jajce v teranu ohlaja kakšnih 10 minut dlje, se odtenek poglobi in nastane prava galaksija.

Preverili smo še, kakšen bi bil učinek, če jajce najprej skuhamo po naših pravilih, nato pa ga prelijemo z mrzlim teranom in namakamo čez noč: odtenek je zelo podoben tistemu, ki je nastal med daljšim namakanjem jajca v vreli vodi, le da je na jajčni površini nastala nekakšna gosta čipka temnih vijoličastih odtenkov, groba na dotik in seveda posuta s srebrnimi pikicami.

Z naravnimi barvili obarvana jajca je treba pustiti, da se osušijo, šele potem s krpo obrišemo ostanke barvil, če je potrebno.

Teran je med našimi favoriti, zelo priporočamo!

