Pevec skupine Victory: Sem pač uživač

Njihovo sporočilo je jasno: potrpljenje, pogovor in razumevanje so mostovi, ki nas vodijo k boljšim odnosom in srečnejšemu življenju.

In ker želijo s svojimi novimi skladbami razbijati tabuje, s to prvo ozaveščajo o pomembnosti pogovora, razumevanja in strpnosti.

S simboliko pesti soli nas opominjajo, da je življenje preveč dragoceno, da bi ga zapravljali za tišino in nerazrešene spore.

Najljubši letni čas …

Pomlad in poletje. Rodil sem se aprila in v zgodnji pomladi ni ravno na pretek toplih dni, tako da mi ustrezajo sonce, morje in gore.

Primorska, ker …

So vsi vsaj navidezno »na easy«, pa kljub temu vse »štima«, obožujem tudi sredozemsko prehrano.

Sol ali sladkor?

Skoraj raje sol, ampak kaj, ko potem pride želja po sladkem … Hočem reči, da sem pač uživač.

Moj najljubši koncert se je zgodil …

Se še ni, saj se mi zdi vsak nastop pomemben, je pa res, da je lepo, ko se energija pretaka, ko občinstvo diha s teboj, in to je bistvo vsega.

Dan, ki mi je spremenil življenje …

Rojstvo čudovite hčerke Stele.

Devetdeseta ali danes?

Devetdeseta! Najprej – mladost je norost, mladost je prednost, mladost je zanos.

Danes so z menoj izkušnje, minulo delo, nekaj sivih las in prelepe pesmi, ki bodo ostale za vedno. S pogledom v prihodnost, seveda.

Zmaga je …

Ko se zaveš, da je skupina Victory večja od posameznika, da je tako rekoč institucija, ki je sinonim za dobro zabavo.

Pesem, ki je v Sloveniji pustila velik pečat …

Zelena dežela – nedvomno.

V mojih sanjah …

Se dogajajo lepe stvari.

Najlepša je, ko …

Zaspi. Ne, no. Ko se zbudi. Ma ne, no. Kar ves dan. Ja, non stop.

Še vedno sva ista, ker …

Imava tisto nekaj, kar se ne spreminja.

Vesel sem, ko …

Vidim Stelo odraščati.

Zelena dežela …

Me prevzame vsakič znova, ko se vozim po naši prelepi Sloveniji.

Hočeš ali nočeš …

Težko se odločiš. Mi izbiramo, one izberejo.

Ko se ustavi čas …

Se potrepljaj po rami, nagradi za vse dobro in se zazri naprej, toda nikoli ne pozabi nase.

Verjamem …

Da je sreča v drobnih stvareh.

Rad se vračam …

Domov.

Jeza …

Ni dobra – dela gube.

Odnosi so …

Zapleteni, zato pa so tako zanimivi.

Vsakič znova bi ponovil …

Stavek: »Rad te imam.«

Ko nastopamo …

Smo najsrečnejši.

V gorah …

Imam občutek, da sem na pravem kraju, in občudujem čudovito naravo.

Bojim se …

Naravnih nesreč in bognedaj – vojne.

Slovenci …

Smo res unikaten narod. Po eni strani imamo mediteransko strast, ki jo dopolnjujemo z nemško resnostjo in panonsko mehkobo, in to na ozemlju, ki se mu reče SLOVEnija.

Potovanja …

Še čakajo, da se uresničijo.

Januar …

Je čas, ki ga štejemo za nov začetek našega glasbenega ustvarjanja. Izšla je namreč nova avtorska skladba Pest soli.