Posvet o zagotavljanju varnosti v šolah: »Živimo v novi varnostni realnosti.« (FOTO)

Na Brdu pri Kranju je danes potekal posvet o zagotavljanju varnosti v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih. Dogodek, ki so se ga udeležili predstavniki treh ministrstev – za notranje zadeve, za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo – ter številni strokovnjaki, ravnatelji in pedagoški delavci, je bil namenjen soočanju z vse pogostejšimi grožnjami, ki ogrožajo šolski prostor.

»Živimo v novi varnostni realnosti«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v nagovoru poudaril, da so varnostne razmere v Sloveniji sicer stabilne, a hkrati opozoril, da »živimo v novi varnostni realnosti«.

Poudaril je, da se grožnje ne pojavljajo le v družbi na splošno, temveč tudi v šolskem okolju – tako v fizični kot v kibernetski obliki. Mednje sodijo vrstniško nasilje, izsiljevanja, javno sramotenje, širjenje sovražnih vsebin in celo poskusi radikalizacije.

Po njegovih besedah je ključnega pomena, da si celotna družba prizadeva za to, da ostane šolski prostor varen: »Na nas – družbi kot celoti – je, da se s skupnimi napori nenehno trudimo, da šolski prostor ostaja čim bolj varno okolje.«

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve. FOTO: Policija

Sistemski pristop in podpisani protokoli

Dogodek je bil tudi priložnost za predstavitev protokolov, podpisanih v letu 2024, ki urejajo postopke obveščanja in ukrepanja v primeru groženj v šolah in na univerzah. Ministri so poudarili pomen medresorskega sodelovanja, usklajenega delovanja in pripravljenosti za učinkovito odzivanje.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je dejal, da je varnost eden temeljnih pogojev za uspešno vzgojno-izobraževalno delo. Minister je izpostavil sistemske rešitve, ki bodo krepile vzgojno delovanje šol in področje varnosti, obenem pa ustvarile učinkovito ravnovesje med sistemsko regulacijo in avtonomijo šole.

Minister za visoko šolstvo Igor Papič pa je dodal: »Preventiva je glavni element, ki ga moramo krepiti takrat, ko imamo čas. Slovenija je varna država, naše visokošolske institucije so varne in ravno zato, da tako tudi ostane, ukrepamo zdaj.«

Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje. FOTO: Policija

Grožnje v praksi: izkušnje policije in prvi ukrepi

Predstavnika Generalne policijske uprave Primož Ogrinc in Vlado Ilić sta zbranim predstavila praktične izkušnje policije pri odzivanju na grožnje, priporočila za ravnanje in osnovne varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru kriznih situacij.

Ilić je še posebej opozoril na t. i. amok dogodke – strelske pohode, ki se lahko zgodijo tudi v varnih državah z nizko stopnjo kriminala. Ključen dejavnik je po njegovem učinek posnemanja: »Storilci se pogosto zgledujejo po podobnih napadih drugod po svetu.«

Zato policija organizira tudi posebna usposabljanja za pedagoške delavce, vključno s postopki ukrepanja ob smrtno nevarnih situacijah v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič med nagovorom. FOTO: Policija

Podpora sistemski preventivi: model varnega učnega okolja

Državna sekretarka Janja Zupančič je predstavila izvajanje protokola v šolah, medtem ko sta dr. Zora Rutar Ilc in Barbara Stožir Curk z Zavoda RS za šolstvo predstavili program »Varno in spodbudno učno okolje – VSUO«, ki temelji na razvoju socialno-čustvenih veščin in celostnem preventivnem pristopu. Program vključuje tudi dostopne digitalne vire, infografike in videoposnetke za pomoč strokovnim delavcem.

Višje šolstvo: kriza in krizno upravljanje

Duša Marjetič z Ministrstva za visoko šolstvo je predstavila protokol za visokošolske zavode, dekan mariborske Fakultete za organizacijske vede prof. dr. Iztok Podbregar pa je spregovoril o zasnovi priročnika za krizno upravljanje univerze.

Ključni poudarek: sodelovanje

Posvet je sklenil poziv k sodelovanju: »Pomembno je, da vsak znotraj svoje institucije opravi svoj del naloge, pri tem pa so ključni sodelovanje, medsebojno obveščanje in pretok informacij. Ko se kaj zgodi, moramo vsi vedeti, kateri je naš naslednji korak.«

Udeleženci so se enotno strinjali, da so tovrstna srečanja nujna. Grožnje so realnost sodobnega časa, njihovo preprečevanje pa je možno le z usklajenim delovanjem vseh vključenih deležnikov.