V španskem zabavišču čakate največ pol ure

Če spadate med pogoste obiskovalce zabaviščnih parkov, ste najbrž že izkusili najbolj neprijetni del obiska: in sicer čakalne vrste, ki marsikaterega starša, kaj šele otroka, pošteno spravijo ob živce. Nič čudnega, torej, da se vse več izletnikov odloča za kraje, kjer je gneča nekoliko manjša. Med vse bolj priljubljenimi je evropski zabaviščni park PortAventura, ki letos praznuje 30 let obstoja. Park v španskem Salouju se med drugim lahko pohvali z enim najvišjih in najhitrejših toboganov v Evropi, ki ga obišče okoli 5,3 milijona obiskovalcev na leto. To je manj kot tretjina od 16,1 milijona gostov Disneylanda in podatek, ki navdušuje obiskovalce: priporočajo ga kot kraj, kjer se izognete dolgim vrstam.

100 metrov v globino se lahko spustite s stolpa za prosti pad

Park ima pet tematskih območij – Sredozemlja, Daljnega zahoda, Polinezije, Mehike in Kitajske. Ima tudi SesamoAdventura, območje, posvečeno priljubljeni otroški oddaji Sezamova ulica, ter vodni park Caribe Aquatic Park. Slavni tobogan Shambhala se povzpne do višine 76 metrov in doseže hitrost do 134 km/h. Še ena vznemirljiva atrakcija je Hurakan Condor, stolp za prosti pad, kjer se spustite na tla z višine 100 metrov. Ferrari Land je posvečen avtomobilski znamki in je dom najvišjega in najhitrejšega vlakca smrti v Evropi, mogočnega Red Forcea. Visok je 112 metrov in vozi s hitrostjo okoli 180 km/h.

V deželi ferrarijev je mogočni Red Force. FOTO: Gemma Miralda/PortAventura

Park ima pet tematskih območij. FOTO: Marc Gasch/PortAventura

Obiskovalci zabaviščnemu parku pravijo španski Disney, na turističnem spletnem portalu TripAdvisor pa ga hvalijo kot boljšega prav po zaslugi krajših vrst. V teh boste sicer čakali tudi tam, a je čakanje omejeno na od 15 do 30 minut, kar komentatorji opisujejo kot še znosno. »Čakalne vrste so bile zelo sprejemljive, najdlje smo čakali približno 30 minut, boljše je kot Disneyland,« je park pohvalil obiskovalec iz Avstralije. »To je veliko boljše od pariškega Disneylanda, vožnje so bile super zabavne s kratkimi, znosnimi vrstami (15–30 minut),« je zapisal drugi, ki prihaja iz Velike Britanije.