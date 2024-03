Pehtranova potica: recept in 5 pravil, ki smo se jih naučili na naši kuharski delavnici

Testo

Verjetno se spomnite, da smo pri orehovi potici potrebovali malce bolj krepko testo, da je zdržalo težji nadev, zato smo uporabili samo rumenjake. Pehtranova različica pa ima raje bolj puhasto okolje, zato bomo med ostale sestavine ubili kar celo jajce. Pazimo, da ga ne pregnetemo preveč in uporabimo le kuhalnico, s katero sestavine povežemo, dokončamo pa na roke, da dobimo gladko in prožno kepo.

Skuta

Jasmina Pirnar Krope, naša mentorica, je pripravila nadev za začetnike peke pehtranove potice, saj ni ne pregost ne preveč tekoč, da bi nam med zavijanjem in zategovanjem lezel z vseh strani. Pri izbiri skute bodite pozorni, da je čim bolj mastna in vsebuje čim manj vode, ki bi redčila nadev, povzročala luknje in druge nevšečnosti. Tukaj si lahko pomagate tako, da skuto večer prej postavite na cedilo, ki ste ga prekrili z gazo, in se tako znebite odvečne vlage. Večinoma pa bo že dovolj, da si sestavine za nadev pripravite že takrat, ko se lotite testa, saj se bo voda, med tem ko bo skuta čakala v skodelici, že izcedila. Odlijte jo in nadaljujte postopek.

Pehtran

Najverjetneje ste ga do zdaj uporabili premalo. Če se boste poslužili suhega, ga boste za našo velikost potice potrebovali kar 15 gramov, kar v praksi pomeni 2 zavojčka. Svežega pehtrana pa potrebujemo cel šopek, da iz njega natrgamo nekje od 40 do 50 g listkov. Te zelo drobno nasekljamo, da se nam med uživanjem dobrote ne zatikajo med zobe, in umešamo med ostale sestavine za nadev. Ker na naši delavnici nismo imeli dovolj svežega pehtrana, smo ga uporabili 25 g in mu dodali vrečko suhega. Tudi tako se lahko znajdemo.

Limona

Pehtranova potica potrebuje svežino, zato nikar ne skoparite z limono. Uporabimo kar dve: lupinica ene bo za testo, lupinica druge pa za nadev. Bodite pazljivi pri ribanju – ne zanima nas beli del lupine, kajti ta je tisti, ki pogreni. Bodite nežni in naribajte le rumeni del.

Da ne bo lukenj

Česar mnogi ne poznamo, je trik, da potico prebadamo z leseno palčko že med zvijanjem in se tako znebimo odvečnega zraka. To naredimo na vsakih nekaj zavojev. Ključno pa je tudi, da na začetku potico zvijemo zelo na tesno. Prebadanje pride na vrsto še enkrat – ko nam je štrukelj že uspelo prenesti v potičnik, ga večkrat prebodemo do dna. Hkrati s prsti po površini preverimo zračne mehurje in jih z rahlim pritiskom iztisnemo.

Pehtranova potica

Naš recept je za potičnik premera 20 do 23 cm oziroma prostornine 1,7 do dva litra.

Testo

300 g Žitove posebne bele moke

pol kocke svežega (20 g) ali 4 g suhega kvasa

130 ml mleka (mlačnega)

jajce

50 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

lupina bio limone

pol žlice ruma

tretjina žličke soli (2–5 g)

60 g masla

Nadev

15 g suhega pehtrana

150 g skute

žlica kisle smetane

rumenjak

2 žlici sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

lupina bio limone

po potrebi; 1–2 žlici zdrobljenih maslenih piškotov (ali drobtin)

Priprava

V skodelico nadrobimo kvas, primešamo malo moke, sladkorja in toliko mlačnega mleka, da dobimo gosto tekoče testo. Kvasec pustimo, da dvojno naraste. Moko presejemo v skledo. Jajce razžvrkljamo in mu dodamo preostali sladkor, dišave in sol. V preostalem mlačnem mleku raztopimo maslo, ga prilijemo k jajčni mešanici in dobro premešamo. K moki prilijemo kvasec in premešamo. Nato dodamo jajčno mešanico in vse skupaj umešamo. Testo z rokami na hitro zgnetemo v gladko kepo, ki se loči od posode. Biti mora prožno. Posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja na dvojno prostornino (30–45 minut). Pripravimo nadev, in sicer zmešamo skuto, kislo smetano, rumenjak, sladkor, vaniljev sladkor ter ščep limonove lupine. Če je nadev preredek, mu primešamo še nekaj piškotnih drobtin, da postane lepo mazav. Vzhajano testo zvrnemo na pomokan prt ali delovno površino ter v moki narišemo pravokotnik ustrezne velikosti, še bolje pa trapez (tako je zgornja stranica nekoliko daljša). Velikost narisanega lika je odvisna od velikosti potičnika (velikost zvitka, ki ga potrebujemo glede na premer potičnika, v katerem bomo pekli potico, določimo tako: z ravnilom izmerimo premer zgornjega dela potičnika in ga pomnožimo z 2, tako da je dolžina zvitka približno dvakrat daljša od premera potičnika, ali pa s prtičem pomerimo obseg potičnika na spodnjem ožjem delu. Dobljeni obseg oziroma dolžino zarišemo na pomokani delovni površini in tako najlažje razvaljamo testo na ustrezno velikost). Testo razvaljamo na debelino približno 0,5 cm, pri čemer naj bo zgornji del nekoliko tanjši. Testo enakomerno premažemo z nadevom in posujemo s pehtranom, in sicer do treh četrtin, tako da zgornji, širši in tanjši del ostane nenamazan. Z roko prvih nekaj zavojev zvijemo zelo na tesno in potem nadaljujemo do konca zvitka. Že med tem postopkom z leseno palčko prebadamo testo, da iztisnemo odvečen zrak. Zvitek z obema rokama obrnemo, da je zaključek testa oziroma njegov rob zgoraj, ter ga položimo v dobro namaščen potičnik tako, da je rob testa obrnjen proti notranjemu stožcu. Rob nežno pogladimo, oba konca zvitka pa nekoliko stisnemo skupaj. Potico z leseno palčko znova večkrat prebodemo do dna potičnika. Hkrati s prsti po površini preverimo zračne mehurje in jih z rahlim pritiskom iztisnemo. Pokrijemo s prtičem in pustimo, da spet dvojno vzhaja (30–45 minut). Pečico segrejemo na 180 stopinj. Vzhajano potico damo v pečico in pečemo 45 minut. Pečeno vzamemo iz pečice in pustimo v modelu približno 15 minut. Nato jo zvrnemo na leseno desko ali mrežico za pecivo in pustimo, da se ohladi.

