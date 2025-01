Pa smo ga dobili: to je slovenski avto leta 2025

Novinarji različnih medijev so skupaj z bralci, gledalci in poslušalci tudi letos izbrali slovenski avto leta. Veliki zmagovalec izbora je postala škoda superb. Poleg tega avtomobila so bili finalisti izbora še citroën C3, dacia duster, peugeot 3008 in renault symbioz. Zmagovalec je nasledil lanskoletnega izbranca renaulta australa. Pred australom so bili za najboljšega proglašeni peugeot 308 (2023), toyota yaris cross (2022) ter škoda octavia (2021).

Škoda superb FOTO: Uroš Modlic

Zmagovalno škodo superb smo pred časom preizkusili tudi pri Slovenskih Novicah. Če vas zanima, kakšna je, si preberite test vozila.

Sodelovali številni slovenski mediji

V 33. izboru za slovenski avto leta so sodelovali številni slovenski mediji, in sicer Delo in Slovenske novice, Avtomobilizem.com, Avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.net.

V izboru je sodelovalo 23 modelov vozil. Modele so zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer so se predstavili v vsej svoji lepoti in zmogljivost.