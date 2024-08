Ovčarski bal vabi na Zatrnik

Kulturno-zabavna prireditev Ovčarski bal, ki obuja in ohranja tradicionalne običaje, to soboto vabi na Zatrnik. V sklopu brezplačne prireditve bo organiziran voden pohod skozi Pokljuško sotesko, prikazali bodo tradicionalne ovčarske običaje, za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel Svizci.

Divja Pokljuška soteska, ki jo je oblikovala voda ob odtekanju s pokljuških ledenikov, velja za največjo fosilno sotesko v Sloveniji. Kar 50 metrov globoka in dva kilometra dolga navduši s strmimi stenami, bujnim gozdom, naravnimi mostovi in tesnimi prehodi. Brezplačen triurni vodeni pohod skozi Pokljuško sotesko do Zatrnika na prireditev Ovčarski bal bo potekal pod vodstvom Javnega zavoda Triglavski narodni park. Prijave na pohod zbirajo do 30. avgusta.

V soboto od 11.30 ste vabljeni na Ovčarski bal, kjer bodo prikazali tradicionalne ovčarske običaje s prihodom pastirja s planine, striženja ovac in pletenja iz ovčje volne. Osrednji del, to je prihod ovac ob rob prireditvenega prostora, se bo začel ob 13.15, ob 13.30 bo prikaz tradicionalnih ovčarskih običajev.

V sklopu dogodka bosta potekala srečelov in keglanje za jarca, otroci se bodo lahko preizkusili na smučarski skakalnici Mini Planica, za dobro vzdušje bodo poskrbeli Godba Gorje in ansambel Svizci, za široko ponudbo hrane in pijače pa lokalni ponudniki v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje.

Dogodek organizira RTC Zatrnik, d. o. o., v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje, Javnim zavodom Turizem Bled in Javnim zavodom Triglavski narodni park.