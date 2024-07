Ime prius bo v zgodovini vedno ostalo zapisano v povezavi s prvim komercialno uspešnim hibridnim pogonom. Za svojega so ga vzeli predvsem taksisti (ne pri nas, pa vendar), a tudi tisti, ki so želeli navzven pokazati svojo »zelenost«. Težko jih je bilo zgrešiti, priusi so v vseh generacijah izstopali z zunanjo podobo in takšno je Toyota namenila tudi novemu modelu. V Evropi je na prodaj le kot priključni hibrid. Pri priusu se vsekakor splača polniti tudi pogonsko baterijo, in ne samo točiti bencina, saj je sposoben brez pomoči termičnega motorja prevoziti do 70 kilometrov, čeprav se vmes pelje...