Ko urejate okolico hiše izberite nezahtevne rastline (FOTO)

Privlačna in urejena okolica hiše je želja večine ljudi, a mnogi poleg službe in drugih obveznosti nimajo dovolj časa, da bi redno skrbeli še za to. V tem primeru ni treba vreči puške v koruzo, le rastline, ki jih bomo posadili, je treba izbrati bolj premišljeno. Preden se odpravimo v vrtnarijo, razmislimo še o drugih elementih, ki jih želimo vključiti, da bo naš košček zemlje čim bolj funkcionalen.

Pomembno je, da zemlje ne pustimo gole, saj se bo vanjo hitro zasadil plevel, tega pa se je običajno zelo težko znebiti.

Če radi in veliko časa preživimo na prostem, seveda potrebujemo kotiček, kjer bomo posedali in gostili prijatelje, če pogosto prirejamo piknike, določimo še mesto, kamor bomo postavili žar, morda kar letno kuhinjo. Če se okrog hiše igrajo otroci, nekaj prostora namenimo njim in njihovim igralom, če bi se radi preizkusili v vrtnarjenju in pridelali nekaj domače zelenjave, poiščimo primeren prostor za kakšno visoko gredo. Preostanek prostora zapolnimo z rastjem, čim bolj prilagojenim okolju, v katerem živimo.

Namesto trate lahko izberemo katero od t. i. pokrovnih rastlin. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Na območjih, kjer so padavine redke, temperature pa poleti zelo visoke, se denimo raje ognimo trati, saj nam bo vse prej kot v veselje. Kljub rednemu zalivanju in košnji bo namreč v takšnih razmerah porumenela, se posušila in konec bo s prijetno zeleno preprogo. Ker na trati naj ne bi bilo drugega kot travne bilke, je tudi povsem nekoristna za čebele in druge žuželke, ki pa še posebno v mestih še kako potrebujejo hrano. Raje kot za popolno urejeno trato se tako odločimo za nekoliko bolj divjo različico, ki vključuje travniško cvetje. Ali pa ob robu trate uredimo gredico z medovitimi rastlinami, denimo sivko, žajbljem, meto, materino dušico, kozmejo, ameriškim slamnikom, kapucinkami, ognjičem …

Čebele obožujejo ameriški slamnik. FOTO: Carmen Agullo Molla/Getty Images

Zemlja naj ne bo gola

Trato lahko tudi povsem zamenjamo s katero od t. i. pokrovnih rastlin ali pa z deteljo, ki je veliko bolj trajnostna, saj je ni treba tako pogosto in obilno zalivati, preživi tudi višje temperature. Nekoč je bila priljubljena izbira družinska sreča, saj zunanjim površinam podari mehkobo, videti je namreč kot mah, a ker je izjemno zahtevna za vzdrževanje, si jo raje omislimo zgolj kot dodatek v nizkem okrasnem loncu, ki ga lahko pozimi prestavimo na toplo, med poletno pripeko pa v senco. Zadnja leta, ko se trudimo živeti čim bolj trajnostno, postajajo vedno bolj priljubljene okrasne gredice, ki jih obsujemo z okrasnim peskom ali pa drugo od druge ločimo z večjimi kamni, zastirko iz lubja in podobnim.

Namesto trate lahko izberemo katero od t. i. pokrovnih rastlin. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Pomembno je, da zemlje ne pustimo gole, saj se bo vanjo hitro zasadil plevel, tega pa se je običajno izredno težko znebiti. Na gredice posadimo avtohtone rastline ali tiste, ki uspevajo v podnebju, čim bolj podobnem našemu. Če se niti na Gorenjskem denimo ne moremo upreti limoninemu drevesu ali grmičku sivke, ga posadimo v lonec, da bo zimo lahko preživel na toplem med štirimi stenami.

Pri izbiri rastlin je priporočljivo upoštevati tudi ljubljenčke, saj so nekatere zanje strupene, še posebno oleander, narcise, azaleje, hortenzije in lilije. Če pes katero od njih zaužije, se lahko pojavijo slabost, bruhanje in driska, zlasti nevarne so azaleje, saj je dovolj že zelo majhen košček, posledice pa so lahko hude, v najslabšem primeru bo pes celo zdrsnil v komo.