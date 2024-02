Kako odvaditi psa lajanja? Najslabše je, da ga naderete

Zakaj psi lajajo? Najpogostejši razlogi so varovanje ozemlja, odziv na določen zvok ali prizor, iskanje pozornosti, pozdrav, odziv na lajanje drugega psa in odziv na zapiranje ali ločitev. Psi, s katerimi se lastniki ne ukvarjajo dovolj, lahko razvijejo kompulzivno lajanje.

Če želite psa odvaditi lajanja, morate najprej ugotoviti, kaj ga sproža. Laja na poštarja? Se oglasi, če so v bližini otroci na kolesih? Če gre za lajanje v teh ali podobnih primerih, poskusite s priboljški. Ko pride poštar ali ko zagledate kolo, ki se bliža, mu dajte priboljšek. Če bo začel lajati, priboljšek pospravite. Večkrat ponovite, sčasoma bo dojel, da je uživanje priboljškov prijetnejše od lajanja.

Morda ga vznemirjajo določeni zvoki. FOTO: Trumzz/Getty Images

Večino psov je mogoče navaditi, da se odzovejo na ukaz. Slavni šepetalec psom Cesar Millan svetuje, da mu z gibom, pogledom ali glasom poveste, naj neha lajati. Verjetno bo začasno prenehal, nato pa znova začel lajati. Zato morate ukaz ponavljati toliko časa, da preneha. Nekateri svetujejo, da ga najprej naučite lajati na ukaz. Uporabite ukaz za lajanje in ukaz za prenehanje lajanja. Tako bo razumel, kdaj mora prenehati tudi v situacijah, ko bo začel lajati sam od sebe. Tišino nagradite s priboljški.

Oglašajo se lahko, kadar so pod stresom, če jih pustimo same v stanovanju.

Kadar laja zaradi določenega prizora, na primer zaradi ptičkov v krmilnici na balkonu, odstranite motnjo, ki sproža lajanje: zakrijete mu na primer pogled na krmilnico, z zaveso ali panojem, odvisno od tega, od kod krmilnico opazuje. Če ga vznemirjajo določeni zvoki, lahko te prekrijete tako, da mu pustite prižgan radio.

Poskrbite, da bo bolj aktiven, preden odidete v službo, ga peljite na dinamičen sprehod. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Psi lajajo tudi, kadar so pod stresom, če jih pustimo same v stanovanju. V takšnih primerih nekaterim pomagajo ovratnice s feromoni, ki zmanjšajo stres. Na trgu so tudi pasja oblačila, ki ovijejo trup in živali dajejo večji občutek varnosti. Na voljo so tudi ovratnice, ki ob lajanju izločajo eterično olje, katerega vonj psu ni všeč. Kadar laja iz dolgočasja, poskrbite, da bo bolj aktiven. Preden odidete v službo, mu privoščite dinamičen sprehod, med katerim se z njim ves čas igrajte in ukvarjajte – lahko tečete in se z njim lovite ali mu mečete žogico ali palico.

Pa še to: psi ne razumejo vpitja. Najslabše je, da psa, ki laja, naderete. Mislil bo, da dela prav in da ste se mu še vi pridružili pri lajanju.