Odličen način, kako lahko reciklirate smrekove vejice, ko pospravljate novoletno jelko

Praznični december je za nami in morda nekateri že razmišljate, kako hitro po praznikih boste pospravili praznično okrasitev. Ne glede na to, ali boste drevesce pustili postavljeno do februarja, morda še dlje, ali pa ga imate namen pospraviti že jutri, vam bo gotovo prišel prav nasvet, kako reciklirati njegove iglice, da vam bodo s pridom služile skozi celo leto. Če govorimo o naravni smrečici, seveda.

Več na deloindom.si.